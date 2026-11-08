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Banke u Srbiji nastaviće da za period od novembra 2026. do februara 2027. godine paralelno dostavljaju podatke o kamatnim stopama prema ranije važećem uputstvu i podatke predviđene tačkom 8. izmenjenog propisa. Poslednji izveštaj po ranijem uputstvu odnosiće se na februar, a rok za njegovo dostavljanje je 17. mart 2027. godine.

To je predviđeno dopunom Uputstva o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka, objavljenom u "Službenom glasniku“.

Dopunom je precizirano i da banka efektivnu kamatnu stopu obračunava u skladu sa propisom NBS kojim su uređeni uslovi i način njenog obračuna.

Paralelno izveštavanje do februara 2027.

Prema tekstu dopune, banke će tokom četiri meseca, od novembra 2026. do zaključno sa februarom 2027, nastaviti da dostavljaju podatke predviđene ranijim uputstvom, uz podatke propisane tačkom 8. izmenjenog uputstva.

Podaci po ranijem uputstvu poslednji put se dostavljaju za februar 2027. godine, najkasnije 17. marta. Taj datum predstavlja rok za izveštavanje banaka prema centralnoj banci.

Dopunom prestaje da važi i jedna odredba izmena uputstva iz 2025. godine, dok novi akt stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku“.

Šta ovo znači za klijente banaka

Ova dopuna odnosi se na obaveze banaka prilikom dostavljanja podataka NBS. Njome nisu propisani novi iznosi kamatnih stopa, promene mesečnih rata niti dodatne obaveze građana da podnose dokumentaciju.

Za klijente je važan pojam efektivne kamatne stope, na čiji se obračun dopuna izričito poziva.

Efektivna kamatna stopa, odnosno EKS, predstavlja pokazatelj ukupne cene kredita izražen na godišnjem nivou. Pored kamate, obuhvata i troškove koji ulaze u obračun prema propisanim pravilima, pa korisnicima omogućava lakše poređenje ponuda banaka.

Zašto treba gledati i efektivnu kamatu

Prilikom izbora kredita važno je uporediti i efektivnu kamatnu stopu, jer nominalna kamata sama ne pokazuje sve troškove zaduživanja.

NBS na portalu "Tvoj novac“ objašnjava da EKS uključuje i odgovarajuće naknade i provizije, kao i određene troškove usluga koje su uslov za korišćenje kredita.

Zato je ovaj pokazatelj važan pri poređenju kredita iste vrste, uz uporedive iznose i rokove otplate.