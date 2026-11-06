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Narodna banka Srbije saopštila je da su ovlašćeni menjači, koji su imali zaključen ugovor sa Alta bankom kojoj je 30. oktobra 2026. godine oduzeta dozvola za rad, dužni da svoje zakonske obaveze prodaje efektive i vraćanja novca u bankarske kanale izvrše preko druge poslovne banke.

S obzirom na to da je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd 30. oktobra 2026. godine, potrebno je da ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova s tom bankom, nakon zaključenja ugovora o obavljanju menjačkih poslova s drugom poslovnom bankom, izvrše sledeće:

Radi ispunjenja obaveze propisane tačkom 15. Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, ako su ovlašćeni menjači od Alta banke do 30. oktobra 2026. godine kupili efektivu u smislu tačke 14. Odluke radi obezbeđenja valutne strukture – obavezu iz tačke 15. Odluke (prodaje efektive prethodno kupljene od banke) izvršavaju prodajom efektive drugoj poslovnoj banci, a po uspostavljanju ugovornog odnosa s tom drugom poslovnom bankom, u rokovima od 15 odnosno 30 dana od dana kupovine te efektive, shodno odredbi Odluke koja je važila na dan kupovine te efektive, radi potrebe vraćanja efektive u bankarske kanale.

Tom prilikom ovlašćeni menjač treba da dostavi toj drugoj poslovnoj banci dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da je predmetnu efektivu kupio od Alta banke a.d. Beograd, kao i podatke o iznosu te efektive.

Radi ispunjenja obaveze propisane tačkom 16. Odluke, ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova isključivo sa Alta bankom a.d. Beograd, obavezu iz tačke 16. Odluke (prodaja banci najmanje 80% ukupnog neto otkupa efektive ostvarene u prethodnoj nedelji) izvršavaju prodajom efektive drugoj poslovnoj banci po uspostavljanju ugovornog odnosa s tom drugom bankom.