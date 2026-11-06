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Korisnici kredita Alta banke dužni su da nastave s izmirivanjem obaveza u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditima koji su zaključeni sa bankom i nakon što je pokrenut stečajni postupak, objavila je danas Alta banka.

"Uplate dospelih obaveza prema Alta banci a.d. Beograd u stečaju mogu se izvršiti na dinarski račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42. Potrebno je u pozivu na broj navesti broj partije kredita", objavila je banka na sajtu.

Platne usluge i elektronski servisi banke više nisu u funkciji i svi računi klijenata su zatvoreni.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad ALTA bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.

Isplata depozita

Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

Agencija je najavila da će do danas na svom veb sajtu (www.aod.rs) objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa, kao i pregled mreže ekspozitura Banke Poštanske štedionice u kojima će se vršiti isplata.

Takođe, Agencija za osiguranje depozita dužna je da započne isplatu osiguranih iznosa depozita u roku od narednih sedam radnih dana.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.