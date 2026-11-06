Alta banka obavestila svoje klijente: Krediti nastavljaju da se izmiruju na dinarski račun NBS
- Klijenti Alta banke moraju da nastave otplatu kredita po ugovorima, a uplate dospelih obaveza idu na dinarski račun kod NBS uz broj partije kredita.
- Platne usluge i elektronski servisi više ne rade, a svi računi klijenata su zatvoreni.
- Privredni sud je pokrenuo stečaj, Agencija za osiguranje depozita je upravnik, a isplata osiguranih depozita trebalo bi da počne u roku od sedam radnih dana.
Korisnici kredita Alta banke dužni su da nastave s izmirivanjem obaveza u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditima koji su zaključeni sa bankom i nakon što je pokrenut stečajni postupak, objavila je danas Alta banka.
"Uplate dospelih obaveza prema Alta banci a.d. Beograd u stečaju mogu se izvršiti na dinarski račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42. Potrebno je u pozivu na broj navesti broj partije kredita", objavila je banka na sajtu.
Platne usluge i elektronski servisi banke više nisu u funkciji i svi računi klijenata su zatvoreni.
Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad ALTA bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.
Isplata depozita
Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.
Agencija je najavila da će do danas na svom veb sajtu (www.aod.rs) objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa, kao i pregled mreže ekspozitura Banke Poštanske štedionice u kojima će se vršiti isplata.
Takođe, Agencija za osiguranje depozita dužna je da započne isplatu osiguranih iznosa depozita u roku od narednih sedam radnih dana.
Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.
Biznis Kurir/Tanjug