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Nakon kraha Alta banke, redovi su se formirali i ispred drugih banaka. Građani podižu ušteđevinu i pitaju se da li je njihov novac siguran. Finansijski stručnjak Vladimir Vasić kaže da je taj slučaj poljuljao poverenje građana i uneo strah, ali poručuje da je bankarski sistem stabilan.

Vladimir Vasić ocenjuje da su krah Alta banke i nedostatak komunikacije koja bi umirila građane, ugrozili poverenje u ceo sistem, zbog čega su ljudi počeli da strahuju za svoju štednju. Ipak, ukazuje da problemi jedne banke ne znače da je takav slučaj u celom bankarskom sistemu.

"Nije slučajno to što će i klijentima Alta banke biti vraćeno 50.000 evra. Malo je onih koji imaju više novca na računu. Ako uporedimo, štednja u bankama iznosi oko 18 milijardi evra, a nas ima oko šest miliona, što je prosečno oko 3.000 evra štednje po stanovniku“, izjavio je Vladimir Vasić, nekadašnji generalni sekretar Udruženja banaka Srbije za RTS.

"Bankarski sektor stabilan"

Vasić napominje da će klijentima, poput ruskih državljana koji su u Alta banci imali više od 50.000 evra, deo sredstava biti nadoknađen, što, kako kaže, iznosi oko dva do tri odsto. Ukazuje i da je bankarski sektor Srbije kapitalizovan, likvidan i solventan, odnosno da ima sposobnost da podnese ovakve šokove.

Vladimir Vasić, bankar Foto: Kurir Televizija

Podseća da je banka, kada građani u njoj štede, obavezna da izdvaja sredstva u fond koji služi kao osiguranje u situacijama poput ove sa Alta bankom. Zato je, ističe, potrebno da Agencija za osiguranje depozita i Narodna banka Srbije objasne proceduru i smire tenzije na tržištu.

"Vrlo je bitno da se ljudi iz tih institucija lično oglase i kažu da postoje sistem i način na koji će ova situacija biti prevaziđena, kao i da pruže dozu sigurnosti, a ne da se oglašavaju samo putem saopštenja koja većina ne čita. Poverenje je ključno i komunikacija je veoma važna. Sistem je stabilan", zaključuje Vladimir Vasić.