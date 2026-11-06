Hitno povlačenje proizvoda iz DM-a: Popularna namirnica možda sadrži salmonelu, kupci upozoreni da je ne jedu
Zbog moguće prisutnosti bakterije salmonele, Državni inspektorat povukao je iz prodaje sa hrvatskog tržišta proizvod "dmBio pinjoli, 60 g“, koji na tržište stavlja kompanija dm-drogerie markt d.o.o. Hrvatska.
Upozorenje se odnosi isključivo na pakovanja sa nazivom "dmBio pinjoli, 60 g“ i rokovima trajanja od 31. maja 2027. do 2. jula 2027. godine.
Kako je navedeno u obaveštenju, proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002, kojom se utvrđuju opšta načela i uslovi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i propisuju postupci u oblasti bezbednosti hrane.
Iz kompanije dm navode da se ne može isključiti mogućnost prisustva bakterije salmonele u proizvodima sa navedenim rokovima trajanja.
Salmonela može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe
Konzumiranje hrane kontaminirane salmonelom može izazvati proliv, bolove u stomaku, a povremeno i povraćanje i blago povišenu telesnu temperaturu.
Posebno ugrožene grupe su bebe, mala deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom, kod kojih se mogu razviti i teži simptomi.
Tegobe najčešće prolaze same od sebe nakon nekoliko dana, ali se u slučaju jakih ili dugotrajnih simptoma preporučuje konsultacija sa lekarom.
Kupci mogu da vrate proizvod i bez računa
Svim kupcima koji su kupili navedeni proizvod savetuje se da odmah prestanu da ga koriste.
Proizvod, bez obzira na to da li je otvoren ili neotvoren, mogu vratiti u najbližu dm prodavnicu, gde će im biti vraćen novac. Za povraćaj novca nije potrebno priložiti fiskalni račun.
"Sigurnost kupaca i kvalitet proizvoda dm-ov su prioritet. Izvinjavamo se kupcima zbog nastalih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumevanju“, poručuju iz kompanije dm.
Kurir Biznis/Dnevno.hr