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Zbog moguće prisutnosti bakterije salmonele, Državni inspektorat povukao je iz prodaje sa hrvatskog tržišta proizvod "dmBio pinjoli, 60 g“, koji na tržište stavlja kompanija dm-drogerie markt d.o.o. Hrvatska.

Upozorenje se odnosi isključivo na pakovanja sa nazivom "dmBio pinjoli, 60 g“ i rokovima trajanja od 31. maja 2027. do 2. jula 2027. godine.

Kako je navedeno u obaveštenju, proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002, kojom se utvrđuju opšta načela i uslovi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i propisuju postupci u oblasti bezbednosti hrane.

Iz kompanije dm navode da se ne može isključiti mogućnost prisustva bakterije salmonele u proizvodima sa navedenim rokovima trajanja.

Salmonela može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe

Konzumiranje hrane kontaminirane salmonelom može izazvati proliv, bolove u stomaku, a povremeno i povraćanje i blago povišenu telesnu temperaturu.

Posebno ugrožene grupe su bebe, mala deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom, kod kojih se mogu razviti i teži simptomi.

Tegobe najčešće prolaze same od sebe nakon nekoliko dana, ali se u slučaju jakih ili dugotrajnih simptoma preporučuje konsultacija sa lekarom.

Kupci mogu da vrate proizvod i bez računa

Svim kupcima koji su kupili navedeni proizvod savetuje se da odmah prestanu da ga koriste.

Proizvod, bez obzira na to da li je otvoren ili neotvoren, mogu vratiti u najbližu dm prodavnicu, gde će im biti vraćen novac. Za povraćaj novca nije potrebno priložiti fiskalni račun.

"Sigurnost kupaca i kvalitet proizvoda dm-ov su prioritet. Izvinjavamo se kupcima zbog nastalih neprijatnosti i zahvaljujemo na razumevanju“, poručuju iz kompanije dm.

Kurir Biznis/Dnevno.hr

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