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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju proizvoda ARKAN Tahini od čistih semenki susama, 400 g, broj serije 257502493, barkod 6224008286721, najbolje upotrebiti do 30.12.2027.

Kako se navodi u obaveštenju, proizoda se povlači zbog utvrđene bakterije iz roda Salmonella spp.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.

Salmoneloza

Salmoneloza je jedna od najčešćih crevnih infekcija uzrokovana bakterijama iz roda Salmonella, do koje najčešće dolazi konzumiranjem kontaminirane hrane poput termički nedovoljno obrađenog mesa, živine, jaja, mlečnih proizvoda, ali i zaraženog voća, povrća, semenki i orašastih plodova.

Simptomi se obično razvijaju u rasponu od 6 sati do 6 dana nakon unosa zagađene hrane, a manifestuju se kroz dijareju (često vodenastu ili sluzavu), povišenu telesnu temperaturu, grčeve u stomaku, mučninu, povraćanje i opštu malaksalost.

Kod većine zdravih odraslih osoba bolest prolazi spontano u roku od 4 do 7 dana uz osnovnu nadoknadu tečnosti i elektrolita, ali kod male dece, starijih lica i osoba sa oslabljenim imunitetom može izazvati tešku dehidrataciju i opasne komplikacije koje zahtevaju bolničko lečenje.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: Arkana for Food Industries, Giza, Egipat

Dobavljač: Fresh Tropical S.r.l., Marcallo con Casone, Italija