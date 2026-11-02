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Povodom saopštenja Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, kojim su Vlada i kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd pozvani da objave sve dostupne informacije o nabavkama za izgradnju objekata za izložbu Ekspo 2027, oglasila se navedena kompanija.

Iz kompanije EXPO 2027 demantuju navode o netransparentnosti i ističu da oni ne sprovode nabavke na osnovu međunarodnih sporazuma ili direktnih dogovora, već isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Takođe, naglašavaju da je kompanija EXPO 2027 osnovana od strane Vlade sa primarnim ciljem pripreme i realizacije ove specijalizovane izložbe, te da faza izgradnje infrastrukture i objekata uopšte nije u njihovoj nadležnosti. Kako navode, to se lako može utvrditi i pregledom strukture i prirode javnih poziva koje kompanija objavljuje.

Sve javne nabavke, kao i svi potpisani ugovori koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ove kompanije, uredno su objavljeni na zvaničnom Portalu javnih nabavki (https://jnportal.ujn.gov.rs/), i to u posebnoj sekciji posvećenoj izložbi Ekspo 2027.

Pored objavljivanja na portalu, iz kompanije EXPO 2027 poručuju da o svim sprovedenim nabavkama redovno i transparentno informišu javnost putem svojih zvaničnih saopštenja.