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Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je danas da je utvrdila da je samo 40 od 123 finansirana projekta za razvoj turizma završeno u prvobitno ugovorenim rokovima.

Nedovoljna priprema projekata, produžavanje rokova i slaba kontrola odložili su rezultate ulaganja i oslabili zaštitu budžetskih sredstava, navedeno je u saopštenju.

Revizija "Upravljanje transfernim sredstvima namenjenim za projekte razvoja turizma“ obuhvatila je Ministarstvo turizma i omladine, Opštinu Sjenica i Turističku organizaciju Priboj, dodaje se u saopštenju.

Za period 2023-2025. ministarstvo je odobrilo više od 2,8 milijardi dinara, od čega oko 90 odsto za prenos ostalim nivoima vlasti.

Kako je istaknuto, ministarstvo pre dodele sredstava nije procenjivalo spremnost projekata za realizaciju.

Bodovanje nije dovoljno obrazloženo, pa objektivnost vrednovanja nije mogla biti potvrđena.

Za finansiranje je predloženo i igralište u dvorištu predškolske ustanove sa ograničenim pristupom, koje nije ispunjavalo uslove za namensko korišćenje sredstava, precizirano je u saopštenju.

Rokovi su produženi jednom za 30 ugovora, a najmanje dva puta za 53, bez dovoljne provere da li su novi rokovi realni i šta je uzrokovalo kašnjenja.

Sjenici je za četiri projekta preneto 66,4 miliona dinara, od toga je nenamenski utrošeno 45,5 miliona, odnosno oko 68,5 odsto, delom za održavanje tekuće likvidnosti opštine. Dva projekta nisu započeta, a preostala dva nisu završena.

Izgradnja parka sa sportskim terenima i dečjim igralištem nije započeta. Ugovor je zaključen na osnovu nepotpunog zahteva, a rok dva puta produžen.

Deo sredstava nije vraćen ministarstvu, dok je neblagovremeno postupanje dovelo do dodatnih troškova prinudne naplate, istaknuto je u saopštenju.

Kako je navedeno, od 24 miliona dinara namenjenih za dva projekta Turističke organizacije Priboj, opština je organizaciji prenela samo 4,3 miliona. Preostalih 19,7 miliona, odnosno oko 82 odsto, utrošila je nenamenski, navedeno je u saopštenju. Oba projekta završena su nakon višestrukog produžavanja rokova, uz kašnjenja u plaćanju izvođačima.

Kako je istaknuto, pošto opština nije bila ugovorna strana, ministarstvo nije moglo da na osnovu ugovora neposredno obezbedi prenos sredstava Turističkoj organizaciji Priboj.

Ministarstvo je za sva 123 projekta isplatilo celokupan iznos unapred. Za 55 projekata isplata je prethodila i zaključenju ugovora sa izvođačima, dobavljačima ili drugim angažovanim licima. Time je izgubilo mogućnost da obustavom narednih isplata kontroliše korišćenje sredstava.

Dodaje se da ministarstvo nije sistematično proveravalo izveštaje korisnika ni ispunjavanje ugovornih obaveza. Tokom tri revidirane godine nije sprovelo terenske kontrole niti je Vladi dostavilo izveštaj o realizaciji programa.

DRI ističe da je preporučila proveru spremnosti projekata i realnosti rokova, dokumentovanje vrednovanja, isplate u skladu sa tokom realizacije i jaču kontrolu.

Sjenici i Turističkoj organizaciji Priboj preporučila je bolju pripremu projekata i izveštavanje, a Sjenici i namensko korišćenje, prenos i povraćaj sredstava. Kako je istaknuto, cilj je blagovremeni završetak projekata i ostvarivanje koristi za lokalne zajednice.