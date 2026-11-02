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U toku je izgradnja Edukativnog trening centra za dualno obrazovanje na Gradskom polju, između Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ i Mašinskog fakulteta. Vrednost projekta veća je od 717 miliona dinara, a finansiraju ga Vlada Republike Srbije i Kancelarija za dualno obrazovanje. Rok za završetak radova je godinu dana.

„Imamo veliki broj kompanija kojima su potrebni kadrovi, a određena zanimanja su deficitarna. Takvih kadrova nema dovoljno ni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Posebno u oblasti metalske industrije nedostaju nam elektromonteri, radnici na CNC mašinama, zavarivači i drugi stručnjaci. Nemamo dovoljno ljudi koji bi mogli da popune određena radna mesta u velikim kompanijama koje posluju u Nišu, poput kompanije "Palfinger" i drugih velikih sistema.

Centar za dualno obrazovanje Niš Foto: Grad Niš

Zato će ovaj trening centar biti izuzetno važan, jer će omogućiti obrazovanje i dodatno usavršavanje kadrova, kako mladih, tako i starijih osoba koje žele da steknu sertifikat ili licencu za obavljanje određenog posla i na taj način lakše pronađu zaposlenje“, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Trening centar na 3.000 kvadrata

Trening centar prostiraće se na oko 3.000 kvadratnih metara i imaće dva sprata. Biće to moderan objekat koji će funkcionisati u okviru Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“. U njemu će moći da se obrazuju i usavršavaju ljudi iz deset različitih oblasti povezanih sa obrazovnim profilima koji se realizuju u školama na teritoriji Nišavskog upravnog okruga.

Centar za dualno obrazovanje Niš Foto: Grad Niš

„Zaokružuje se jedna velika priča o tehnološkom distriktu. U prethodnih nekoliko godina izgrađeni su Naučno-tehnološki park 1 i 2, kao i nova lamela Elektronskog fakulteta. Trenutno se renovira Građevinska škola, a gradi se i novi studentski dom.

Sve se to dešava u krugu od 300 metara i predstavlja veliki podsticaj razvoju tehničkih nauka na teritoriji grada Niša. To će doprineti razvoju fakulteta, ali i obrazovanju stručnih kadrova koji će lakše moći da pronađu zaposlenje u različitim kompanijama koje posluju u našem gradu“, rekao je gradonačelnik Pavlović, koji je i sam deo mladosti proveo u ovom delu grada, gde je završio Elektronski fakultet.

On je izrazio zadovoljstvo što je, kako je naveo, savremenik vremena u kojem se intenzivno radi na izgradnji infrastrukture i podsticanju razvoja tehničkih nauka u Nišu.

„Sve nam je to neophodno zbog brojnih kompanija koje već posluju u Nišu, ali i onih koje će tek doći, zbog otvaranja novih radnih mesta i jačanja ekonomije našeg grada“, zaključio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Kome je namenjen edukativni centar

Edukativni trening centar „Nikola Tesla“ biće namenjen učenicima srednjih škola, zaposlenima i starijim građanima, sa ciljem da im omogući prekvalifikaciju i sticanje novih znanja i veština. Centar će biti opremljen savremenim radionicama i laboratorijama, sa fokusom na robotiku, mehatroniku i moderne tehnologije.

Centar za dualno obrazovanje Niš Foto: Grad Niš

Jedna od prednosti centra biće i mogućnost realizacije studijskih programa van sedišta visokoškolske ustanove. To će mladima omogućiti da steknu visoko obrazovanje u svom gradu, ali i da u njemu pronađu zaposlenje. Centar će predstavljati i mesto okupljanja privrednika radi prepoznavanja budućih potreba za kadrovima, što bi trebalo da doprinese razvoju lokalne privrede.

Novi objekat koristiće se za izvođenje svih oblika praktične nastave i učenja kroz rad za obrazovne profile koji se realizuju u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“, kao i u drugim srednjim stručnim školama Nišavskog upravnog okruga.

U sistem dualnog obrazovanja u Nišavskom upravnom okrugu uključeno je deset srednjih stručnih škola, sa ukupno 321 učenikom koji se školuje po dualnom modelu. Ovaj model obrazovanja realizuje se u okviru sedam područja rada i obuhvata ukupno 27 obrazovnih profila.