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Mali je broj zemalja koje mogu da se pohvale hidroelektranom koja i vek posle izgradnje radi i ima svoju ulogu u proizvodnji električne energije. Mala hidroelektrana „Sveta Petka“ je još 1908. godine iskoristila snagu i brz tok Nišave za proizvodnju struje. Njena izgradnja počela je svega nekoliko godina nakon izgradnje hidrocentrale na Nijagari, a objekat je projektovan po principima tada savremene hidroenergetike, uz snažan uticaj ideja Nikole Tesle i uz opremu dopremanu iz Austrije.

U vreme kada je električna energija tek počinjala da menja svakodnevni život, hidroelektrana u Sićevačkoj klisuri predstavljala je pravo tehnološko čudo. Njena izgradnja označila je važan korak u modernizaciji Niša i ovog dela Srbije, a električna energija postajala je dostupna sve većem broju građana, zanatlija i privrednika.

Grad obasjalo 3.000 sijalica

Kada je prestolonaslednik Đorđe Karađorđević svečano pustio u rad hidroelektranu „Sveta Petka“, na ulicama Niša prvi put je zasijalo oko 3.000 sijalica. Više hiljada Nišlija prisustvovalo je događaju koji je za tadašnje stanovnike bio prizor do tada nezamisliv, grad je obasjala električna svetlost. Prvi kilovati stigli su u niške kafane, zanatske radnje i domaćinstva, dok su dotadašnje lampe na gas postepeno odlazile u prošlost.

Hidroelektrana "Sveta Petka" Foto: EPS

Više od jednog veka kasnije, „Sveta Petka“ živi novi život. Rekonstrukcijom je njen radni vek produžen za još najmanje 30 godina, a modernizacijom je sačuvana funkcija objekta, uz očuvanje njegove istorijske i ambijentalne vrednosti. Na hidroelektrani instalisane snage 0,60 MW rekonstruisani su dovodni organi, kanali i tuneli, kao i priključak na distributivni sistem. Zamenjena je i rekonstruisana hidromehanička oprema, a ugrađeni su nova turbina, blok-transformator i razvodno postrojenje srednjeg napona, čime su stvoreni uslovi za pouzdaniji rad elektrane u narednim decenijama.

Vila sa Nišave

Tako „Vila sa Nišave“, kako je s pravom nazivaju, nastavlja da živi, spaja prošlost i budućnost kao hidroelektrana koja više od 100 godina koristi snagu Nišave, ali i kao vredan deo industrijskog i kulturnog nasleđa Srbije.

Ime po manastiru

Hidroelektrana u Sićevačkoj klisuri dobila je ime po obližnjem manastiru Sveta Petka. Za njenu izgradnju posebno su bili zaslužni meštani sela Sićevo i inicijator Todor Milovanović, tadašnji predsednik opštine Niš. U želji da se za tadašnje prilike napravi savremen i pouzdan hidroenergetski objekat, inicijatori izgradnje stupili su u kontakt i sa Nikolom Teslom, čije su ideje i principi imali značajan uticaj na razvoj hidroenergetike.

Pre vodovoda

Puštanje u rad male hidroelektrane „Sveta Petka“ promenilo je izgled Niša i označilo početak nove epohe za grad. Zanimljivo je da je Niš javno električno osvetljenje dobio pre nego što je bilo rešeno pitanje izgradnje vodovoda i kanalizacije. Električna svetlost tako je u grad stigla pre vode iz gradskog vodovoda, kao jedan od prvih znakova ubrzane modernizacije Niša početkom 20. veka.