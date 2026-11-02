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Narodna banka Srbije potvrđuje građanima i privredi da je bankarski sektor Republike Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan i da postoje svi neophodni institucionalni, finansijski i regulatorni mehanizmi za odbranu njegove stabilnosti.

Odluka o oduzimanju dozvole za rad Alta banci doneta je radi zaštite interesa njenih deponenata i poverilaca. Ističemo da se problemi u poslovanju pojedinačne banke ne mogu poistovećivati sa stanjem bankarskog sektora u celini, koji raspolaže značajnim kapitalnim i likvidnim rezervama i nastavlja redovno da pruža usluge građanima i privredi.

Svi depoziti zaštićeni

Posebno naglašavamo da su svi depoziti obuhvaćeni zakonskim sistemom osiguranja depozita zaštićeni i da će biti isplaćeni u punom osiguranom iznosu. Reč je o zakonom utvrđenom pravu deponenata, do iznosa od 50.000 evra po deponentu u banci, čiju isplatu garantuje Republika Srbija. Agencija za osiguranje depozita ima potrebna sredstva, koja će deponentima biti isplaćena u zakonskom roku. Deponenti će blagovremeno biti obavešteni o banci preko koje će se vršiti isplata, kao i o svim potrebnim procedurama.

Bankarski sektor je u dobroj poziciji da podrži finansijsku stabilnost i obezbedi nesmetano pružanje bankarskih i platnih usluga građanima i privredi. Narodna banka Srbije raspolaže svim potrebnim instrumentima da, ukoliko za tim bude potrebe, pruži dodatnu likvidnosnu podršku bankama u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Istovremeno, Narodna banka Srbije nedvosmisleno potvrđuje odlučnost da očuva stabilnost dinara prema evru, jer stabilnost deviznog kursa bila je i ostaje kamen temeljac makroekonomske politike Srbije. Narodna banka Srbije ima i resurse, uključujući visok nivo deviznih rezervi, i odlučnost da je održi. Kao i do sada, Narodna banka Srbije koristiće instrumente koji su joj na raspolaganju, uključujući intervencije na deviznom tržištu kad god je to potrebno, kako bi neutralisala sve pritiske i očuvala stabilnost kursa dinara.

Narodna banka Srbije potvrđuje odlučnost da će, kao i do sada, u punoj saradnji sa bankarskim sektorom i drugim nadležnim institucijama, obezbediti redovno funkcionisanje finansijskog sistema i stabilnost domaće valute.

Biznis Kurir

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