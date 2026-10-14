Slušaj vest

Na niškom aerodromu "Konstantin Veliki" u planu su proširenje platforme sa četiri na devet parking pozicija za avione, sanacija piste, izgradnja nove rulne staze i novog tornja kontrole letenja, ukazano je u okviru obeležavanja 40 godina od osnivanja civilnog aerodroma u Nišu.

Prema podacima niškog aerodroma, broj putnika od 1. januara do 30. septembra ove godine veći je za oko 10 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a očekuje se da do kraja 2026. godine broj putnika bude blizu rekordnog rezultata iz 2023. godine. Procena je da će kroz aerodrom ove godine proći između 430.000 i 450.000 putnika, dok je prošle godine zabeleženo oko 392.000 putnika.

Druga faza u izgradnji

Kada je reč o radovima, predviđen je nastavak druge faze izgradnje nove terminalne zgrade, namenjene dolaznom saobraćaju, kao i proširenje postojeće aerodromske platforme. U planu su i sanacija poletno-sletne staze, izgradnja nove rulne staze, novog tornja aerodromske kontrole letenja i uređenje zaštitne zone aerodroma.

Kako je poručeno iz rukovodstva aerodroma, razvoj infrastrukture jedan je od osnovnih uslova za uvođenje novih destinacija i povećanje frekvencije letova na postojećim linijama.

Što se tiče civilnog saobraćaja, još 1935. godine tadašnja aviokompanija Aeroput uspostavila je liniju koja je povezivala Beograd, Niš, Skoplje, Bitolj i Solun. Ideja o formiranju civilnog aerodroma u Nišu ponovo je pokrenuta 1971. godine, dok je aerodrom zvanično počeo sa radom 1986. godine.

Aerodrom je tokom narednih decenija prolazio kroz različite faze razvoja, od redovnog civilnog saobraćaja, preko sankcija i ratnih godina, do bombardovanja 1999. godine, kada je njegova infrastruktura teško oštećena. Usledila je obnova uz pomoć donacije Vlade Kraljevine Norveške, a zatim i ponovno uspostavljanje civilnog saobraćaja.

U julu 2024. godine u saobraćaj je puštena nova terminalna zgrada.