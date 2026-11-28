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Zamislite Labubu na baterije, Furby za novu generaciju ili Tamagotchi s krznom. Kutija u kojoj se nalazi ovo malo stvorenje elegantna je, bela i dizajnirana poput minimalističke kese za kupovinu. Kada se otvori prva asocijacija su Gremlini. Dobro došli u svet Mirumija.

Igračka ili privezak za torbu

U aprilu su se pojavili u prodaji u Japanu, gde je tokom prve nedelje prodato više od 3.000 primeraka, pa su ubrzo rasprodati. Možda ste ih već viđali na Instagramu i TikToku.

Mirumi dolazi u tri boje - svetlosivoj, prigušeno ružičastoj i blago žućkastoj nijansi slonovače.

Ovo nije igračka. Ima snažne ruke koje podsećaju na ruke lenjivca, osmišljene tako da se čvrsto zakače za torbu ili ranac. Na potiljku se nalazi senzor zahvaljujući kojem se pomera pri svakom dodiru i reaguje kada ga pomazite. U suštini, Mirumi je tihi prijatelj kojeg ne morate da hranite. Uz to je veoma mekan i pufnast.

Jedna devojka iz Londona koja je nabavila Mirumija i dala mu ime Kevin je opisala svoje iskustvo.

- Odlučujem da izvedem Kevina u njegovu prvu avanturu. U 8.37 ujutru nalazim se u londonskom metrou, na liniji Central, i primećujem da me ljudi posmatraju. Londonski putnici, između čitanja romana Yesteryear i gledanja u telefone, pokušavaju da shvate šta je, zaboga, zakačeno za moju Anya Hindmarch torbu. Zbog sve te buke i gužve tokom jutarnjeg odlaska na posao, Kevin neprestano okreće glavu u pravcu iz kojeg dopire zvuk. Smirujem ga i poklanjam mu malo pažnje mazeći ga po glavi... Sasvim normalno ponašanje!

Jedno dete koje kasni u školu postavlja mi gomilu pitanja o njemu, dok me jedan muškarac gleda kao da sam potpuni idiot. Simpatična gospođa skida slušalice da bi me pitala da li je pravi. Svi ostali samo gledaju Kevina i smeškaju se. Uneo je malo radosti u njihovo inače dosadno putovanje na posao - napisla je.

Upravo je u tome čar Mirumija. Nije reč o sofisticiranoj ili zastrašujućoj tehnologiji, niti o modnom detalju koji je upravo sišao s modne piste. To je zabavan, interaktivni "ljubimac", osmišljen da bude verni pratilac, povod za započinjanje razgovora i mali izvor radosti.

Gde može da se kupi Mirumi

Mirumi se trenutno prodaje u Japanu, Velikoj Britaniji i SAD, a njegova cena, u zavisnosti od tržišta, iznosi oko 130 do 170 evra. Proizvođač je najavio širenje prodaje na druga tržišta, uključujući Nemačku, ali za sada nema potvrde kada će ovaj neobični modni dodatak biti dostupan kupcima u Srbiji.

Da li koristi veštačku inteligenciju

Ne. Nema veštačke inteligencije, niti skrivenih kamera. Ne postoji aplikacija, a Mirumi se čak ne povezuje ni s mobilnim telefonom. Funkcioniše zahvaljujući jednostavnom ugrađenom algoritmu koji upravlja njegovim ponašanjem.

Da li je Mirumi težak

Težak je nešto više od 150 grama, što znači da je prilično lagan - otprilike koliko jedna breskva ili banana.

Koliko dugo Mirumi može da bude budan

Puni se pomoću običnog USB punjača, a jedno punjenje omogućiće vašem novom najboljem prijatelju da bude aktivan osam sati.

Šta zapravo Mirumi radi