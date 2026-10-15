Godinama je figurirala dok joj polularnost iznenada nije eksplodirala

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Labubu lutke su gotovo preko noći postale globalni fenomen, osvojile kolekcionare i poznate ličnosti i pretvorile se u jedan od najprepoznatljivijih trendova na tržištu igračaka. Međutim, čini se da je pomama za labubu lutkama počela da jenjava, a posledice se već osećaju na berzi.

Vang Ning, osnivač kineske kompanije Pop Mart koja proizvodi ove neobične plišane igračke, za manje od mesec dni izgubio je gotovo šest milijardi dolara bogatstva - vrednost njegovog imetka pala je sa 27,5 na 21,6 milijardi dolara usled slabljenja potražnje i pada preprodajnih cena.

Pad sa trona i gubitak na berzi

Prema pisanju Forbesa od 15. septembra 2025. godine, Vangovo bogatstvo procenjeno je na 21,6 milijardi dolara, u odnosu na 27,5 milijardi dolara krajem avgusta. Tada je bio bogatiji i od Džeka Maa, suosnivača Alibabe, dok je nakon pada vrednosti akcija zauzeo 14. mesto na listi najbogatijih ljudi u Kini.

Glavni razlog za ovaj pad jeste slabljenje potražnje za Labubu lutkama, uključujući i kinesko tržište, prema procenama banke JPMorgan Chase. Akcije kompanije Pop Mart, koje se kotiraju na berzi u Hongkongu, pale su za više od 20 odsto od 28. avgusta, kada je predstavljena četvrta serija ovih igračaka.

Od kolekcionarskog hita do pada cena

Najnovija serija Labubu lutaka prodavala se po ceni od 79 juana, odnosno oko 11 dolara, a dostupna je u 28 boja i stilova. Iako se igračke i dalje preprodaju po višim cenama na platformama poput kineskog Dewua, njihova vrednost na sekundarnom tržištu više nije na istom nivou. Cena najnovijih modela pala je za oko 14 odsto od lansiranja, na približno 150 juana po komadu.

Iz kompanije Pop Mart poručili su da je jedan od razloga za pad cena povećanje proizvodnje, kojim su odgovorili na veliko interesovanje kupaca. Veća dostupnost igračaka smanjuje potrebu da ih kolekcionari traže preko preprodavaca i plaćaju znatno više od prvobitne cene.

Promena raspoloženja investitora vidljiva je i u preporukama analitičara. Udeo pozitivnih preporuka za akcije Pop Marta pao je na 91 odsto, što je najniži nivo u prethodnih godinu dana.

Ipak, pad u septembru ne znači da je kompanija izgubila sve što je stekla tokom godine. Njene akcije i dalje su bile više od 180 odsto iznad vrednosti s početka 2025. godine, uprkos nedavnom slabljenju. Pop Mart je, međutim, nakon dostizanja rekordne vrednosti 26. avgusta izgubio gotovo četvrtinu tržišne vrednosti, odnosno oko 13 milijardi dolara.

Ko stoji iza Labubu igračaka i može li nova serija vratiti groznicu?

Labubu je osmislio hongkonški umetnik Kasing Lung, a likovi pripadaju njegovoj seriji knjiga *The Monsters*. Njihov izgled kombinuje simpatične i pomalo jezive karakteristike: velike oči, šiljate uši i devet oštrih zuba koji formiraju prepoznatljiv osmeh.

Lutke su prvobitno bile relativno pristupačne, sa cenama koje su se kretale od manje od 25 do oko 100 dolara, u zavisnosti od modela, iako su retke verzije dostizale znatno više iznose na tržištu kolekcionarskih predmeta.

Kako bi održao interesovanje kupaca, Pop Mart je, prema tadašnjim izveštajima, planirao da predstavi novu verziju Labubu lutaka i interaktivne igračke pre Božića.

Priča o Labubu lutkama pokazuje koliko brzo viralni fenomen može da preraste u ozbiljan poslovni uspeh, ali i koliko je teško održati potražnju kada se početna euforija smanji. Za Pop Mart će ključni izazov biti da dokaže da Labubu nije samo prolazni trend, već brend koji može da zadrži kupce i nakon što nestane efekat novine.