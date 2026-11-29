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Turisti koji žele da odmor provedu u prirodi mogu da iskoriste posebnu pogodnost u jednoj evropskoj regiji. Za polovinu vrednosti vaučera plaćaju sami, dok ostatak pokriva regionalna vlast.

Odmor u seoskim domaćinstvima u jednom delu Španije može da bude znatno povoljniji zahvaljujući programu subvencionisanja turističkog smeštaja.

Odmor na selu

U pitanju je Asturija, autonomna pokrajina na severu zemlje, koja je pokrenula program "Bono Turismo Rural" kako bi podstakla dolazak gostiju i pomogla razvoju ruralnog turizma.

Princip je jednostavan: korisnik plaća 75 evra, a zauzvrat dobija vaučer u vrednosti od 150 evra.

Drugu polovinu iznosa, odnosno 75 evra, obezbeđuje administracija Asturije.

Vaučer se može iskoristiti u jednom ili više smeštajnih objekata koji učestvuju u programu, a namenjen je punoletnim osobama. Svako može da kupi najviše dva vaučera, dok je za njihovo korišćenje neophodan boravak od najmanje dve noći.

Vaučer je u digitalnom formatu, putem QR koda, i glasi na osobu koja ga je kupila, što znači da nije prenosiv. Reč je o unapred plaćenom iznosu koji se postepeno umanjuje u skladu sa troškovima smeštaja.

Program ima i određena ograničenja

Vaučeri se mogu koristiti isključivo u seoskim turističkim objektima koji su se priključili programu. Prema pravilima za 2026. godinu, predviđeno je da važe do 31. decembra, ali ne mogu da se koriste tokom određenih perioda – 1. maja, na Veliki četvrtak i Veliki petak, kao ni od 1. jula do 15. septembra.

Drugi poziv za dodelu vaučera objavljen je u septembru, a njihovo preuzimanje predviđeno je do utroška raspoloživih sredstava. Zato nije moguće unapred garantovati da su vaučeri još dostupni, iako je rok za korišćenje već izdatih produžen do kraja godine.

Cilj ove mere je da se podstakne boravak u manjim mestima i seoskim turističkim objektima, ali i da se deo turističke potrošnje usmeri van najposećenijih destinacija.

Asturija je poznata po planinskim predelima, zelenim dolinama, obali Atlantika i tradicionalnim selima, a lokalne vlasti ovim programom žele da privuku goste i van glavne letnje sezone.