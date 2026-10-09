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Planirate jesenji ili zimski odmor, ali mislite da su avio-karte preskupe? Istraživanje tržišta koje je sprovela platforma za pronalaženje povoljnih avio-karata SkyHopp pokazuje da građani Srbije ove sezone mogu da putuju na desetine atraktivnih destinacija po neverovatno niskim cenama.

Prema najnovijim podacima o kretanju cena u avio-saobraćaju, letovi iz Srbije trenutno nude fantastične prilike za budžetska putovanja. Bilo da planirate jesenji "siti brejk" ili zimsko bekstvo u toplije krajeve, opcija je na pretek.

Iz Beograda u Evropu za manje od 30 evra

Kada je reč o letovima iz prestonice, brojke govore same za sebe. Jednosmerne karte za italijanski Milano (aerodrom Bergamo) mogu se naći po ceni od neverovatnih 21 evro. Za ljubitelje toplijeg vremena, tu je Kipar – letovi za Larnaku dostupni su već od 23 evra.

cene avio karata Foto: SkyHopp

Odlične ponude važe i za druge evropske metropole: do Berlina možete leteti za 26 evra, dok karta za London (Luton) iznosi svega 28 evra. Za one koji preferiraju jug, Barselona, Malta i Madrid dostupni su po ceni od okruglo 30 evra.

Zanimljiv je i podatak da je za mesec novembar mapirano čak 36 destinacija do kojih se iz Beograda može stići za manje od 50 evra. U decembru, mesecu praznika, taj broj iznosi respektabilnih 29 destinacija. Iako je za januar i februar trenutno evidentirano nešto manje ovakvih ponuda, stručnjaci napominju da to ne mora nužno značiti poskupljenje, te se prave prilike tek očekuju.

Odlične ponude i sa juga Srbije

Pored beogradskog aerodroma, i putnici koji lete sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki" imaju razloga za zadovoljstvo. Iako je ponuda letova iz Niša nešto skromnija, izdvajaju se izuzetno povoljne direktne linije.

cene avio karata Foto: SkyHopp

Tako se iz Niša može leteti za Dortmund od 23 evra, Frankfurt od 30 evra, Ljubljanu od 41 evro i uvek popularni Istanbul za 52 evra.

Šta treba da znate pre kupovine?

Podaci o najjeftinijim destinacijama prikupljeni su u periodu od 2. do 9. oktobra 2026. godine.

Važno je napomenuti da ovi iznosi predstavljaju najniže zabeležene cene jednosmernih karata u osnovnoj tarifi, koja ne uračunava cenu dodatnog, odnosno čekiranog prtljaga. Takođe, imajte na umu da su cene u avio-industriji izuzetno dinamične i zavise od datuma putovanja i trenutne dostupnosti. Zato, ako planirate put, požurite sa rezervacijama!