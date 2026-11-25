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Kuća iz kataloga i "ključ u ruke" za samo par meseci zvuči kao idealno rešenje kad želite da se što pre uselite. Međutim, slučaj Milice i Ljubomira Radojevića iz Beograda nateraće vas da dobro razmislite i proverite sve detalje takvog aranžmana.

Naime, oni su našli montažnu kuću koja im se dopala i već je zamislili na svom placu u Zemunu. Dogovorili su se i uredno potpisali ugovor kod notara. Uplatili novac, a onda je usledila višegodišnja drama, gde se sve obećavalo, pa odlagalo "od srede do subote".

- Ispali smo naivni jer je taj sajt odavao utisak ozbiljne firme. I u početku nam zaista ništa nije bilo sumnjivo, sve je zvučalo kako su nam i drugi govorili - priznaju danas, u videu koji su snimili kako bi upozorili sve koji planiraju gradnju kuće.

Njihova je trebalo da bude gotova 1. maja 2021.

- Rok za kuću probili smo na livadi - prisećaju se.

Tad su i saznali da je vlasnik firme s kojim su sklopili ugovor završio u zatvoru, a "zavlačenje" i natezanje se proteglo sve do decembra 2024. kad su konačno ušli u kuću.

U međuvremenu su živeli u iznajmljenim stanovima, angažovali druge majstore da ponovo urade neke stvari, rešavali problem vlage i krova koji prokišnjava... A nakon objave na društvenim mrežama shvatili su da nisu jedini kojima je ovaj čovek zagorčao život.

- Mi smo još imali sreće, na jedvite jade smo izvukli možda 70%, ali ima ljudi koji su ostali samo s temeljima - kaže Ljuba Radojević.

Na kraju, slučaj je stigao do suda, a vlasniku i njegovim firmama gubi se trag. Ime i prezime dotičnog preduzetnika pokušali smo da nađemo na sajtu Agencije za privredne registre i dobili samo informaciju da je - izbrisan.

- Firma je u stečaju, a on je koristio taj sajt koji je, nažalost, bio aktivan kad smo mi tražili kuću. Sudski smo ga dobili, utužen je na 76.000 evra, dakle ceo iznos, ali rekli su nam da ima još 9 izvršitelja pre nas. On je sve pogasio, sad nema ništa na svoje ime i negde je u Americi - objašnjava Radojević.

Svesni da možda nikad neće uspeti da nadoknade štetu, pare i živce koje su izgubili pokušavajući da se skuće - rešili su bar da podele svoje iskustvo kako drugi ne bi napravili iste greške.