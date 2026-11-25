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Na oglasima za prodaju nekretnina pojavila se zanimljiva ponuda iz Vojvodine – vikendica u izgradnji sa placem od čak 20 ari, koja se prodaje za 20.000 evra.

Nekretnina se nalazi u mestu Ravni Topolovac, u opštini Žitište, na adresi Vojvođanska 30/B. Prema informacijama iz oglasa, zemljište je prve klase, a prodavac navodi da je objekat legalizovan.

Posebno je istaknuto da je nekretnina u vlasništvu jednog lica, odnosno da je vlasnik upisan kao 1/1, bez zabeležbi i tereta. To su podaci koji potencijalnim kupcima mogu biti važni prilikom razmatranja kupovine.

Plac Foto: Printscreen Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Za traženu cenu od 20.000 evra kupac dobija vikendicu koja je još u izgradnji i plac površine 20 ari. Ipak, pre eventualne kupovine trebalo bi proveriti stanje objekta, dokumentaciju, kao i šta je tačno obuhvaćeno oglašenom cenom.