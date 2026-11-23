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Kuća površine 92 kvadratna metra prodaje se u Hajdučici, u opštini Plandište, a za nekretninu je potrebno izdvojiti 30.000 evra. Prema oglasu, cena nije fiksna, što znači da postoji mogućnost dogovora sa vlasnikom.

Nekretnina se nalazi u Ulici Janka Čmelika 14, a kako je navedeno u oglasu, vlasništvo je 1/1. Kuća ima ukupno 92 kvadrata, a budućim vlasnicima na raspolaganju su i dodatni sadržaji koji mogu biti značajni prilikom izbora nekretnine.

Od infrastrukture, objekat poseduje priključak na kanalizaciju, kao i klima-uređaj. U okviru imanja nalaze se bašta i ekonomsko dvorište, što može biti posebno interesantno onima koji traže kuću sa prostorom za boravak na otvorenom, ali i dodatnim mestom za različite aktivnosti.

Bašta može pružiti mogućnost za uzgoj povrća, cveća ili uređenje prostora za odmor, dok ekonomsko dvorište može biti korisno za odlaganje opreme i druge potrebe domaćinstva.

Početna cena nekretnine iznosi 30.000 evra, ali prodavac naglašava da ona nije fiksna, pa je moguće pregovarati o konačnom iznosu.

Kuća se nalazi u Hajdučici, naselju u opštini Plandište, u južnom Banatu. Reč je o ponudi koja bi mogla privući pažnju kupaca koji traže kuću van većih gradskih sredina, sa sopstvenim dvorištem i dodatnim prostorom.