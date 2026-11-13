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Deset godina života u renoviranoj kući ili stanu u živopisnom italijanskom gradiću, bez plaćanja kirije ili troškova renoviranja, ponuda je koju je pripremila italijanska regija Kalabrija. Programom „La Calabria ti regala la casa“ lokalne vlasti žele da privuku nove stanovnike, zaustave emigraciju i ožive male gradove koji se godinama suočavaju sa demografskim padom.

U prvoj fazi programa ponuđeno je 50 kuća i stanova u 26 opština, a među potencijalnim korisnicima su hrvatski državljani i drugi državljani EU. Za obnovu nekretnina obezbeđeno je ukupno 20 miliona evra, što znači da izabrani kandidati neće morati sami da troše novac na građevinske radove.

Besplatan smeštaj deset godina, ali bez vlasništva

Za razliku od poznatih italijanskih projekata prodaje napuštenih kuća za jedan evro, u kojima novi vlasnici sami finansiraju često skupu renovaciju, Kalabrija nudi drugačiji model. Regionalna vlada pokriva troškove renoviranja, a izabrani kandidati dobijaju pravo besplatnog korišćenja imovine deset godina.

Kuća ili stan ne postaju njihovo vlasništvo. Nakon isteka dogovorenog perioda, moguće je razmotriti produženje korišćenja ili kupovinu nekretnine, ali detaljni uslovi takvih opcija još nisu definisani.

Projekat je pokrenuo predsednik regiona Kalabrija, Roberto Okiuto. Za renoviranje pojedinačnih nekretnina biće izdvojeno do 2.000 evra po kvadratnom metru, sa maksimalnim iznosom od 280.000 evra po stambenoj jedinici.

Kuće sa baštama i pogledom na planine, neke blizu mora

Katalog nekretnina uključenih u program objavljen je na zvaničnom portalu Ripopola Kalabrija. Ponuda obuhvata različite vrste stanova, od stanova u istorijskim centrima do kuća sa baštama i panoramskim pogledom.

U srednjovekovnom centru Tore di Ruđero nalazi se četvorosoban stan od 135 kvadratnih metara. U San Mango d'Akino nalazi se kuća sa prizemljem, spratom i baštom sa pogledom na planine.

Takođe je interesantna nekretnina od 85 kvadratnih metara u Česanitiju, blizu plaža Tirenskog mora. U San Floru je dostupna kuća od 140 kvadratnih metara sa panoramskim pogledom, dok je u Alesandriji del Kareto u ponudi stan sa dve spavaće sobe od 52 kvadratna metra. U Šiljanu je u ponudi kuća od 85 kvadratnih metara.

U gradu Rovito je takođe planirana prenamena javne zgrade u tri odvojena stana.

Budući zakupci će ipak morati da sačekaju sa useljenjem, jer će sve nekretnine prvo proći kroz renoviranje. Prema najavljenom planu, radovi bi trebalo da budu završeni najkasnije do kraja avgusta 2028. godine.

Mogu se prijaviti i hrvatski državljani

Program nije ograničen samo na italijanske državljane. Hrvatski državljani i državljani drugih zemalja Evropske unije takođe mogu da konkurišu za dodelu nekretnina, pod uslovom da ispunjavaju propisane kriterijume.

Kandidati moraju biti punoletni, imati prebivalište van Kalabrije najmanje tri godine i obavezati se da će se preseliti u region i tamo živeti deset godina. Takođe, prethodno nisu smeli primati javnu pomoć za kupovinu stambenih nekretnina, u skladu sa pravilima konkursa.

Dodeljene nekretnine moraju se koristiti isključivo za stalni boravak. Njihovo turističko iznajmljivanje, podzakup ili korišćenje za poslovne aktivnosti nije dozvoljeno. Korisnici će morati da registruju prebivalište na novoj adresi i da je održavaju tokom celog desetogodišnjeg perioda.

Prednost imaju mlade porodice i radnici na daljinu

Iako je konkurs otvoren za sve koji ispunjavaju osnovne uslove, dodatne poene tokom procesa selekcije mogu ostvariti određene grupe kandidata.

Prednost će imati povratnici iz inostranstva i njihovi potomci, mladi parovi, porodice sa decom, samohrani roditelji, radnici na daljinu, zanatlije, samozaposleni, kulturni radnici i osobe sa invaliditetom.

Pripadnost jednoj od gore navedenih grupa povećava šanse za dobijanje nekretnine, ali ne garantuje njenu dodelu. Svaki kandidat može odabrati najviše tri nekretnine, a konačna odluka će biti doneta na osnovu javno objavljenih rang lista.

Prijave su otvorene do 18. decembra

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti od 5. novembra, a rok za podnošenje prijava je 18. decembar 2026. godine, u 17 časova.

Prijava se podnosi elektronski putem zvaničnog portala Ripopola Kalabrija, gde su dostupni katalog nekretnina, fotografije, rasporedi spratova i druge informacije o nekretninama koje se nude. Za prijavu je potrebna odgovarajuća digitalna identifikacija, a građani drugih zemalja članica Evropske unije takođe mogu koristiti priznate evropske sisteme elektronske identifikacije.

Desetogodišnji period besplatnog stanovanja neće početi odmah nakon izbora kandidata, već tek kada se završi renoviranje i korisnik preuzme posed nekretnine.

Kalabrija privlači svojom prirodnom lepotom, ali i dalje ima problem emigracije

Smeštena na krajnjem jugu Italije, na samom vrhu Apeninskog poluostrva, Kalabrija je region poznat po dugim plažama, strmim priobalnim liticama, planinskim pejzažima i srednjovekovnim gradovima. Uprkos velikom turističkom potencijalu, i dalje je znatno manje posećena od nekih popularnijih italijanskih regiona.

Prema regionalnim podacima, rekordnih dva miliona turista posetilo je Kalabriju 2025. godine, dok je susedna Pulja zabeležila oko 6,7 miliona dolazaka.

Jedno od najpoznatijih područja regiona je Obala bogova, koja se proteže približno 55 kilometara, od Pize do Nikotere.

Među najpoznatijim destinacijama je Pico, slikoviti gradić izgrađen na litici iznad zaliva Sant'Eufemija. Čuven je po istorijskom zamku u kojem je bio zatvoren Joakim Murat, Napoleonov zet, i po crkvi Pijedigrota, neobičnom sakralnom prostoru uklesanom u stenu.

Nedaleko od njega je Tropea, jedan od najprepoznatljivijih gradova u Kalabriji. Privlači posetioce svojim uskim ulicama, peščanim plažama i svetilištem Santa Marija del'Izola, smeštenim na steni iznad mora.

Scila takođe ima posebnu atmosferu, sa svojim starim ribarskim okrugom Kjanalea koji se često naziva Mala Venecija zbog kuća i restorana tik uz more. Odatle je dvadeset minuta vožnje do Ređo Kalabrije, grada iz kog redovno polaze brodovi za Siciliju.