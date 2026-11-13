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Italijanska pošta ostvarila rekordnu dobit od 1,88 milijardi evra
- Poste Italiane je u prvih devet meseci ostvarila prilagođenu neto dobit od 1,88 milijardi evra, uz rekordne rezultate za kompaniju.
- Prihod u trećem kvartalu iznosio je 629 miliona evra, što je četiri odsto više nego u istom periodu prošle godine.
- Kompanija procenjuje da će vrednost preuzimanja telekomunikacione firme TIM iznositi najmanje 700 miliona evra.
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Italijanska državna kompanija "Poste Italiane" saopštila je da je u prvih devet meseci ove godine ostvarila prilagođenu neto dobit od 1,88 milijardi evra, dok je prihod u trećem kvartalu iznosio 629 miliona evra, što su rekordni rezultati za kompaniju.
Obe vrednosti veće su za četiri odsto u odnosu na isti period prošle godine, prenela je Ansa.
Kompanija, koja posluje u sektorima poštanskih, bankarskih, osiguravajućih i finansijskih usluga, kao i energetike i širokopojasnih mreža, nedavno je preuzela telekomunikacionu kompaniju TIM.
"Poste Italiane" procenjuje da će vrednost proistekla iz preuzimanja TIM-a iznositi najmanje 700 miliona evra.
(Kurir.rs)
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