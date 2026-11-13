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Ruske berze mogle bi da započnu organizovano trgovanje kriptovalutama 22. novembra, nakon što je Centralna banka Rusije usvojila nova pravila kojima se uređuje rad organizatora takvog tržišta.

Moskovska berza planira početak trgovanja 1. decembra, dok je Berza Sankt Peterburga (SPB) najavila da bi tu mogućnost mogla da uvede do kraja 2026. godine, prenosi Komersant.

Nova pravila obavezuju ih da registruju učesnike na tržištu, uključujući brokere i društva za upravljanje imovinom, vode evidenciju naloga i transakcija i prate realizaciju trgovanja.

Berze će takođe morati da obračunavaju i objavljuju različite cenovne pokazatelje, uključujući tekuću, prosečnu ponderisanu, tržišnu i zaključnu cenu.

Prema procenama stručnjaka, početno trgovanje najverovatnije će se oslanjati na Moskovsku berzu i depozitarnu infrastrukturu Sberbanke i VTB-a, dok će se ostali učesnici uključivati postepeno.

Zbog nedovoljno razvijene infrastrukture, ograničenog broja učesnika i regulatornih nejasnoća, početno trgovanje verovatno neće imati značajniju likvidnost.

Stručnjaci zato ne očekuju puno funkcionisanje tržišta sa većim obimom transakcija pre 2027. godine.