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Saudijska Arabija povećala je proizvodnju nafte u oktobru za 26 odsto u odnosu na septembar, na 10,56 miliona barela dnevno (bpd), što je jedan od najviših mesečnih nivoa u poslednjih nekoliko godina, objavila je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) u svom mesečnom izveštaju.



Povećanje proizvodnje ukazuje da Saudijska Arabija uspeva da obnovi izvoz nafte kroz Ormuski moreuz, kao i da koristi i alternativni naftovod koji vodi do obale Crvenog mora, iako je i ta infrastruktura bila izložena napadima, prenosi Blumberg.



Oktobarska proizvodnja ipak je za nekoliko stotina hiljada barela dnevno ispod nivoa iz februara, kada je Rijad povećao proizvodnju uoči izbijanja sukoba na Bliskom istoku.



Saudijska Arabija je, međutim, prijavila OPEK-u i da je njena isporuka na tržište u oktobru iznosila 9,203 miliona barela dnevno, znatno manje od ukupne proizvodnje od 10,56 miliona barela.

Pomenuta razlika ukazuje na mogućnost da je deo proizvedene nafte preusmeren u skladišta, umesto da odmah bude plasiran kupcima.



Izvršni direktor saudijskog naftnog giganta Aramko Amin Naser izjavio je prošle nedelje na energetskoj konferenciji u Abu Dabiju da kompanija namerava da maksimalno poveća proizvodnju tokom četvrtog tromesečja 2026.



On očekuje da će obnavljanje zaliha nafte u skladištima značajno doprineti rastu svetske tražnje.