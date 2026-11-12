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Potrošačke cene u oktobru su povećane za 4,4 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine a za 0,8 odsto u odnosu na septembar, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).


Cene su u odnosu na decembar prošle godine povećane za 4,1 odsto u proseku.


Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru u odnosu na septembar, rast cena je zabeležen kod odeće i obuće za 2,4 odsto, hrane i bezalkoholnih pića za 1,7 odsto, u obrazovanju za 0,9 odsto, predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge, 0,8 odsto, usluge restorana i hotela za 0,6 odsto, transporta za 0,5 odsto, u grupama alkoholna pića i duvan, informisanje i komunikacije i rekreacija, sport i kultura za po 0,2 odsto.


Rast cena je zabeležen i u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, zdravlje i osiguranje i finansijske usluge, za po 0,1 odsto.
Pad cena je zabeležen u grupi nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana i to za 0,2 odsto.


Biznis Kurir/Tanjug

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