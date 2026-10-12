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Cene proizvoda i usluga lične potrošnje su u septembru ove godine u odnosu na septembar prošle godine u proseku povećane za 4,1 odsto a u odnosu na avgust 2026. za 0,2 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene u septembru su u odnosu na decembar 2025. godine povećane u proseku za 3,3 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga u septembru u odnosu na avgust, rast cena je zabeležen u transportu za 1,2 odsto, grupi hrana i bezalkoholna pića, 0,6 odsto, restoranima i hotelima za 0,5 odsto a u grupama stanovanje, voda, struja i nameštaj kao i oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana za po 0,4 odsto.

Rast cena je zabeležen i u grupama zdravlje, 0,2 odsto, i alkoholna pića i duvan i informisanje i komunikacije za po 0,1 odsto.

Pad cena je zabeležen u grupama rekreacija, sport i kultura i to za 5,6 odsto kao i odeće i obuće od 0,1odsto.