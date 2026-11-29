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Kriptovaluta kompanije World Liberty Financial, koju podržava porodica američkog predsednika Donalda Trampa, izgubila je oko 50 odsto vrednosti tokom noći između petka i subote, što je ponovo ukazalo na nestabilnost digitalne imovine povezane sa političkim ličnostima, prenosi Rojters.

Vrednost tokena WLFI jutros je iznosila oko 0,018 dolara, u poređenju sa 0,039 dolara dan ranije. Od početka trgovanja u septembru 2025. godine, njegova vrednost pala je za više od 90 odsto.

Pad je usledio u trenutku pojačane pažnje javnosti prema sve većem angažovanju porodice Tramp u sektoru digitalne imovine, navodi agencija.

Kompanija World Liberty Financial saopštila je na društvenim mrežama da je kriptoberza Bajnens automatski poravnala i zatvorila otvorene pozicije na trajnim fjučers ugovorima povezanim sa tim tokenom.

Bajnens je potom objavio da je upoznat sa izveštajima o pozicijama na WLFI fjučers tržištu i da njegov tim analizira tržišne aktivnosti i podatke o izvršenim transakcijama.

Poslovi sa kriptovalutama Trampu i njegovoj porodici doneli su im milijarde dolara prihoda, dok su mnogi drugi investitori pretrpeli značajne gubitke.