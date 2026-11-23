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Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećem svetskom tržištu kriptovaluta Bajnens porasla za 5,02 odsto na 58.355,42 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 24,74 milijarde evra.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 11 u kategoriji "ekstremni strah", isto kao juče.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je danas za 5,87 odsto na 1.657,03 evra, a bajnens koin (BNB) za 4,25 odsto na 529,82 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je 8,41 odsto na 69,84 evra, a avalanš (AVAX) 5,73 odsto na 6,46 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, porasla je za 3,05 odsto na 0,92 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SOXLB, MVLLB i SNXXB.