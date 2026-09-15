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Kupovina bitkoina ili druge kriptovalute danas traje nekoliko minuta. Ali to što je neka platforma dostupna iz Srbije i što na njoj možete da otvorite nalog ili izvršite kartičnu transakciju ne znači da posluje u regulatornom okviru Srbije. Pre prve kupovine zato vredi proveriti tri stvari: od koga kupujete, koliko vas kupovina stvarno košta i kako ćete jednog dana vratiti novac na svoj račun.

1. Dostupna platforma nije isto što i regulisana platforma

Srbija od 2021. godine ima Zakon o digitalnoj imovini. Pružaoci koji građanima Srbije pružaju određene usluge povezane sa virtuelnim valutama moraju imati odgovarajuću dozvolu i nalaze se u javnom registru nadležnog regulatora.

Crypto12 i ECD posluju kao domaći licencirani pružaoci.

Sa druge strane, građanima Srbije dostupne su brojne inostrane kripto platforme koje nemaju domaću dozvolu.

Tu nastaje česta zabuna.

Ako vam kartica prolazi na inostranoj platformi, to ne znači da je platforma regulisana u Srbiji. Banka je odobrila konkretnu kartičnu transakciju, nije time dala dozvolu platformi za poslovanje u Srbiji.

Razlika postaje posebno važna kada želite da izađete iz kripta.

Kod inostrane platforme bez domaće dozvole ne treba pretpostaviti da možete jednostavno prodati kripto i povući fiat sredstva direktno na svoj bankovni račun u Srbiji kao kod domaćeg regulisanog pružaoca. Upravo zato regulatorni status treba proveriti pre kupovine, a ne tek kada želite da povučete novac.

Očekivali u brzu zaradu, a ostali su švorc Foto: Shutterstock

Kod domaćeg licenciranog pružaoca ulaz i izlaz sredstava odvijaju se kroz domaći bankarski i regulatorni sistem, uz dokumentaciju o kupovini i prodaji.

2. Koliko vas kupovina stvarno košta?

Druga česta greška je gledanje samo provizije koju platforma istakne na ekranu.

Kod kupovine karticom na inostranoj platformi bez domaće dozvole ukupan trošak može uključivati:

kartičnu obradu,

konverziju RSD u stranu valutu,

kursnu razliku,

spread između tržišne i kupovne cene.

Zato provizija od, recimo, 0,1% ili 0,2% ne govori koliko vas je kupovina zaista koštala.

Na pojednostavljenom primeru od 1.000 evra, kombinacija ovih troškova može ukupnu cenu kupovine dovesti približno do 4–5%, odnosno 40–50 evra.

Kupovina kritovalute u Srbiji kod domaćeg licenciranog pružaoca uplata se može izvršiti direktno sa bankovnog računa u dinarima, bez međunarodne kartične obrade i dodatne valutne konverzije. Trošak je zato jednostavnije videti unapred.

Iznosi se razlikuju od banke do banke i od platforme do platforme, pa je najvažnije postaviti jedno pitanje:

Ako danas uplatim 1.000 evra, koliku vrednost kriptovalute zaista dobijam?

3. Šta se dešava kada prodate?

Kripto jeste globalan, ali poreska obaveza je lokalna.

Ako ste kriptovalutu kupili po jednoj, a prodali po višoj ceni, ostvarena kapitalna dobit podleže poreskim pravilima Srbije. Za fizička lica stopa poreza na kapitalnu dobit iznosi 15%.

Zato je važno da imate dokumentaciju koja pokazuje kada ste kupili, koliko ste platili i po kojoj ceni ste prodali.

Kod domaćeg licenciranog pružaoca dokumentacija o kupovini i prodaji nastaje u okviru domaćeg sistema. Kod inostrane platforme korisnik mora sam da čuva istoriju transakcija i obezbedi potrebne dokaze o nabavnoj i prodajnoj ceni.

Pre nego što kupite

Prva kupovina kriptovaluta ne mora biti komplikovana. Ali pre uplate proverite:

Da li pružalac ima dozvolu za poslovanje u Srbiji?

Koliko vas kupovina ukupno košta?

Kako ćete kasnije prodati kripto, povući novac i dokumentovati transakciju?

To što je neka inostrana aplikacija dostupna iz Srbije nije isto što i poslovanje u okviru domaćeg regulatornog sistema.

Zato kod prve kupovine nije važno samo šta kupujete, već i preko koga kupujete i kako ćete jednog dana izaći iz te investicije.

Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja investicioni, poreski niti pravni savet. Kupovina digitalne imovine nosi rizik gubitka uloženih sredstava. Navedeni troškovi su ilustrativni i mogu se razlikovati u zavisnosti od banke, pružaoca usluge, načina plaćanja i tržišnih uslova.