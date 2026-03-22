Kada je knjaz Nikola 1906. godine uveo perper kao zvaničnu valutu, cilj je bio jasan: naglasiti snagu i potpunu nezavisnost Crne Gore. Ime nije odabrano slučajno – reč potiče od vizantijskog termina hiperperon, što u prevodu znači "sjajan". I zaista, ovaj novac je blistao punim sjajem na evropskim berzama tog vremena.

Iako je Crna Gora bila mala država, njen novac je kovan u prestižnoj carskoj kovnici u Beču. Po svojoj vrednosti i stabilnosti, perper je tada direktno parirao moćnoj austrougarskoj kruni, što je u to vreme bio nezamisliv ekonomski uspeh.

Ipak, istorijske okolnosti su učinile svoje. Nakon stvaranja nove države, perper je zvanično povučen iz opticaja već 1920. godine, čime je njegova "upotrebna" era završena, ali je započela ona kolekcionarska, koja danas dostiže vrhunac.

Aukcijski rekordi: Cena koja ostavlja bez daha

Danas je situacija na tržištu potpuno drugačija, a perper je postao "zlatna koka" za numizmatičare. Posebno su na ceni zlatni perperi iskovani 1910. godine.

Zanimljivost: Ovi primerci spadaju među najređe numizmatičke predmete u celoj Evropi. Zbog njihove ekstremne retkosti, kolekcionari ne pitaju za cenu.

Na svetskim aukcijama ovi novčići dostižu vrtoglave cifre:

Vrednost: Pojedini primerci prodaju se za desetine hiljada evra.

Stanje: Što je novčić očuvaniji, cena eksponencijalno raste.

Tržište: Najveće interesovanje vlada u Londonu, Beču i SAD.

Investicija koja ne gubi na vrednosti

Dok kriptovalute i akcije na berzama variraju, vrednost retkog istorijskog novca poput perpera decenijama stabilno raste. Stručnjaci navode da je posedovanje ovakvog novčića danas jednako posedovanju luksuzne nekretnine ili skupocenog udela u kompaniji.

Mnogi građani na prostorima bivše Jugoslavije i ne slute kakvo se blago možda krije u starim porodičnim sefovima ili nasleđenim kolekcijama.