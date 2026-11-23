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Prosečna mesečna neto plata zaposlenih u pravnim licima u Hrvatskoj za septembar iznosila je 1.543 evra, što je nominalno na istom nivou kao u avgustu, ali je realno manje za 0,9 odsto, objavio je danas Državni zavod za statistiku Hrvatske (DZS).

U poređenju sa septembrom prošle godine, prosečna neto zarada u Hrvatskoj bila je nominalno veća za šest odsto, dok je realni rast iznosio 1,2 odsto.

Najviša prosečna neto plata u septembru isplaćena je u kategoriji avio-saobraćaja i iznosila je 2.431 evro, dok je najniža zabeležena u proizvodnji odeće, gde je iznosila 1.004 evra.

Medijalna neto plata u Hrvatskoj je bila 1.346 evra, što znači da polovina zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje, a druga polovina više od pomenute sume.

Kako se napominje u izveštaju, hrvatska medijalna neto plata je porasla za 6,8 odsto u odnosu na septembar 2025. godine.

U septembru ove godine su zaposleni u Hrvatskoj u proseku imali 173 plaćena radna sata, što je za 4,8 odsto više nego u avgustu.

Prosečna neto zarada po satu iznosila je 8,66 evra, što je za 3,9 odsto manje nego prethodnog meseca, dok je na godišnjem nivou zabeležen rast od šest odsto, navodi DZS na svojoj veb stranici.