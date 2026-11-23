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Evropska komisija (EK) odobrila je danas plan Slovenije da izdvoji milijardu evra državne pomoći za pokrivanje vanrednih troškova zatvaranja rudnika uglja Premogovnik Velenje.

Novac će obezbediti Slovenija iz svojih javnih sredstava, a odobrenje Brisela znači da je ova mera u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći.

Eksploatacija uglja u rudniku biće postepeno ukidana, a najkasnije do 31. decembra 2033. godine trebalo bi da bude potpuno obustavljena.

Odobrena sredstva namenjena su za pokrivanje socijalnih troškova radnika koji su izgubili ili će izgubiti posao zbog zatvaranja rudnika, kao i za bezbednosne i sanacione radove koji podrazumevaju obezbeđivanje podzemnih rudarskih objekata, otklanjanje štete koju je rudarstvo izazvalo u životnoj sredini i ponovno privođenje zemljišta odgovarajućoj nameni.

Nakon završetka eksploatacije, radovi na zatvaranju rudnika biće nastavljeni, dodaje Evropska komisija u saopštenju.

U periodu od januara 2034. do juna 2045. godine predviđeno je trajno napuštanje rudarskih lokacija i završetak neophodnih radova, navodi Komisija na svojoj veb stranici.