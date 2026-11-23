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Ostrvo Hildasej, smešteno uz zapadnu obalu Šetlanda, nudi spektakularne poglede i bogat ptičji svet, ali ne i prave životne udobnosti.

Ako tražite trajnije rešenje za život van mreže – i imate viška 350.000 funti (414.000 evra) – možda biste želeli da pogledate ovo zabačeno škotsko ostrvo koje se upravo našlo u prodaji.

Smešteno tik uz zapadnu obalu Šetlanda, ostrvo Hildasej prostire se na oko 110 hektara i dostupno je isključivo čamcem. Iako je ostrvo u 19. veku naseljavala mala zajednica, danas je jedino što ćete tamo naći (pored spektakularnih pogleda, mira i tišine) tradicionalna kamena koliba i mali mol.

Utočište van mreže

Boravak na Hildaseju je sama definicija života van mreže: koliba nije priključena na elektrodistributivnu mrežu. Prethodni vlasnici su koristili malu vetroturbinu i dizel-generator, ali potencijalni kupci će morati sami da reše to pitanje, objašnjava Kelvin Anderson, agent za nekretnine koji vodi prodaju.

Smeštaj obuhvata dnevni boravak sa peći na čvrsto gorivo, izdignuti otvoreni prostor za spavanje i odvojeno kupatilo sa tušem, lavaboom i toaletom.

Oni koji žele da unaprede ovaj smeštaj morali bi da dobiju građevinsku dozvolu i druge zakonske saglasnosti, tako da je ova nekretnina najprikladnija za one koji vole da se vrate osnovama.

S druge strane, možete očekivati nenadmašne pejzaže, sa razuđenom obalom i dva slatkovodna jezera, kao i obilje ptica koje se menja sa godišnjim dobima.

Hildasej je dospeo na naslovne strane nakon objavljivanja knjige "Pronalazak Hildaseja: Kako je jedan čovek prepešačio obalu Ujedinjenog Kraljevstva i pronašao nadu i sreću", koja prati tromesečni boravak Krisa Luisa na ostrvu tokom pandemije.

Kampanja grupnog finansiranja, kojom bi se pomoglo Luisu da kupi ostrvo, bila je predložena, ali se od nje kasnije odustalo, preneo je početkom ovog meseca list Šetland tajms (Shetland Times).