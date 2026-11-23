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Kompanija "Dunav osiguranje" našla se na udaru medijskih objava i objava na društvenim mrežama da je tokom izbora pretvorena u tajni kol-centar Srpske napredne stranke, a predsednik Izvršnog odbora te kompanije i Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije Branislav Trifunović u intervjuu za Kurir kaže da su te neistine poslale negativan signal njihovim osiguranicima, kako u zemlji tako i u regionu i šire.

- Tim objavama ugrožena su prava pojedinca na zaštitu podataka o ličnosti, koja se odnose na naše zaposlene, i u potpunosti skreću sliku s naših rekordnih uspeha. Rezultati prva tri kvartala potvrđuju našu procenu da će 2026. biti nova rekordna godina "Dunav osiguranja", koja će nadmašiti istorijski najuspešniju 2025.

Čekajte, da li je u "Dunav osiguranju" bio tajni kol-centar SNS?

- Nije!



Kakve rekorde obarate?

- Neto dobitak od 4,3 milijarde dinara već je 39,8 odsto viši nego u istom periodu prethodne godine i 15,2 odsto iznad plana. Sa ostvarenom bruto premijom od 38,6 milijardi dinara, 2,6 odsto višom u odnosu na prvih devet meseci prethodne godine, kompanija je očuvala tržišno učešće od 26,8 odsto. Prihodi od premije iznose 31,9 milijardi dinara, što je povećanje od 8,1 odsto. Posebno je važno što ovakav rezultat ostvarujemo u uslovima povećanih rashoda, gde likvidirane štete osiguranja i saosiguranja iznose 15,6 milijardi dinara, što je 6,2 odsto više nego lane. Tehničke rezerve za buduće obaveze kompanije po zaključenim polisama osiguranja obračunate su u iznosu od 57,4 milijardi dinara - za 6,6 odsto više nego u devetomesečnom periodu 2025. Vrednost naše poslovne imovine na kraju septembra iznosi gotovo 90 milijardi dinara, od čega se 57,3 milijarde odnosi na investicionu aktivu koju karakteriše visok nivo sigurnosti.



Čime ste osigurani?

- Više od 90 odsto portfolija čine državne hartije od vrednosti Republike Srbije, novčani depoziti i sredstva na tekućim računima, što nam obezbeđuje visoku likvidnost i mogućnost blagovremenog prilagođavanja investicionih pozicija u uslovima povećane nestabilnosti na domaćem i globalnom i finansijskom tržištu. Za prvih devet meseci 2026. pozitivan finansijski rezultat investicionog portfolija iznosi 2,5 milijardi dinara i za 16,5 odsto je veći nego u istom periodu prethodne godine. Redovna isplata dividendi akcionarima još jedna je potvrda snage kompanije, ostvarene dobiti, te odgovornog upravljanja, čiji je cilj finansijska stabilnost "Dunava" i očuvanje vrednosti za akcionare na duge staze. Akcionarima su 7. jula ove godine isplaćene dividende u ukupnom bruto iznosu od 1,89 milijardi dinara, od čega 1,45 milijardi Republici Srbiji kao vlasniku 76,7 odsto akcija kompanije, 68,33 milijarde dinara Akcionarskom fondu, koji poseduje 3,61 odsto akcija i 372,69 milijardi dinara ostalim akcionarima koji zajedno imaju 19,69 odsto akcija.

Foto: Pakt studio



Kako vidite dalji razvoj prodaje osiguranja i kakva je strategija "Dunav osiguranja?

- Digitalizacija će nesumnjivo nastaviti da menja način prodaje osiguravajućih polisa. Sve više klijenata, fizičkih i pravnih lica očekuje da deo procesa obavi onlajn, brzo i jednostavno, baš onako kako koriste elektronsko bankarstvo ili kupuju proizvode preko interneta. Strategija "Dunav osiguranja" zasniva se na razvoju višekanalne prodaje jer klijentu omogućava izbor načina komunikacije koji mu najviše odgovara, bilo da su to digitalni kanali, kontakt centar, poslovnice ili agenti osiguranja na terenu. Veštačka inteligencija i nove tehnologije pomoći će da budemo brži, dostupniji i efikasniji, ali će ljudski odnos i stručnost zaposlenih ostati naša konkurentska prednost. Tehnologija treba da osnaži, a ne da zameni ljude. Uspostavljanje novih kanala prodaje samo je jedan od fenomena digitalizacije. U relativno skorijoj budućnosti očekuje nas ne samo primena pojedinih digitalnih tehnologija već digitalna transformacija poslovnog modela osiguravajućeg društva, koja će se postepeno odražavati na sve aspekte poslovanja, počev od distributivnih kanala, vrednosne propozicije koja se isporučuje klijentima, odnosa prema poslovnim partnerima, strukturi prihoda, troškova, itd.

U kojoj meri "Dunav osiguranje" koristi veštačku inteligenciju i kako vidite njenu ulogu?

- Najveći neposredni potencijal prepoznajemo u automatizaciji administrativnih poslova, analizi velikih količina podataka, unapređenju korisničke podrške, bržoj obradi odštetnih zahteva i boljoj proceni rizika. Naš pristup je da veštačka inteligencija podržava donošenje poslovnih odluka, dok odgovornost za odluke mora ostati jasno definisana i pod nadzorom stručnjaka. Kao što sam napomenuo, u osiguranju su etika, odgovornost i razumevanje specifičnih potreba svakog klijenta od presudnog značaja. U budućnosti će uspešne kompanije biti one koje pronađu pravi balans između znanja i veština ljudi i mogućnosti koje pruža savremena tehnologija.



Hoće li veštačka inteligencija zameniti radna mesta u osiguranju?

- Ne verujem da će veštačka inteligencija zameniti ljude, ali će svakako promeniti način na koji radimo. Biće manje rutinskih i administrativnih poslova, a više analitičkog razmišljanja i reaktivnosti. Samim tim, ulaganje u znanje i razvoj zaposlenih postaće još važniji nego danas. Najuspešnije kompanije u budućnosti neće biti one koje imaju najsavremeniju tehnologiju, već one koje imaju ljude koji znaju kako da je najbolje koriste.

Koliko brzo osiguravači mogu da odgovore novim rizicima, posebno tehnološkim?

- Savremeni rizici menjaju se brže nego ikada. Pored tradicionalnih rizika danas se suočavamo sa sajber pretnjama, prekidima poslovanja usled tehnoloških incidenata, klimatskim promenama i novim oblicima odgovornosti. Uloga osiguravača nije samo isplata šteta kada do njih dođe, već da unapred spozna moguće rizike i njihove posledice, da ponudi klijentima adekvatnu osiguravajuću zaštitu, te da ih edukuje na koji način da rizike i eventualne štetne posledice kontrolišu i umanje. Osiguravajuća društva imaju veliko iskustvo u prilagođavanju novim okolnostima, te verujem da će uspešno odgovoriti i na izazove digitalne ere. Ipak, ima situacija kada rizici postaju toliko veliki i sistemski povezani da zahtevaju širi društveni odgovor, uključujući državu, reosiguravače i međunarodne institucije. Zato će upravljanje rizicima u budućnosti biti podjednako važno kao i samo osiguranje.



Kakva je politika "Dunav osiguranja" kada je u pitanju isplata štete?

- Politiku naknade šteta temeljimo na važećim zakonskim rokovima i propisima o osiguranju, ali idemo i korak dalje, vođeni logikom da je u trenutku nastanka neželjenog i nepredviđenog događaja osiguranik posebno ranjiv i da od naše brze procene i isplate zavise njegov finansijski oporavak i nastavak normalnog života i poslovanja. Tada je na probi poverenje koje smo gradili i koje je od ključnog značaja za budući stav klijenta prema osiguranju uopšte, a posebno prema nama kao partneru. Rečju, polisa je obećanje, a šteta je trenutak u kom klijent proverava koliko to obećanje zaista vredi. Imajući u vidu da ažurnost u isplati šteta zavisi i od brzine kompletiranja dokumentacije koju dostavlja sam klijent, na nama je da sve druge korake koji ne zavise od njega, već isključivo od nas, preduzmemo što brže i efikasnije.