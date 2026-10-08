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Ponovo se svet suočava sa rastućom inflacijom, a u takvoj situaciji finansijski instumenti poput Bitcoina dolaze u centar pažnje. Kad god je svet bio u krizi, metali poput zlata predstavljali su prvi izbor za mnoge ljude da očuvaju vrednost svoje štednje, a i da zarade. Danas smo svedoci da jei zlato postalo zamenljivo, i da na njegovo mesto sve više dolaze kriptovalute, pre svega Bitcoin. Kriptovalute već duže vremena privlače pažnju građana u Srbiji, a mnogi od njih su do sada i osetili sve benefite ulaganja u digitalni novac. Zato je sve otišlo i korak dalje, pa mnogi analitičari navode Bitcoin kao buduće digitalno zlato,upravo zbog njegove vrednosti u nestabilnim vremenima. Početak novog kvartala doneće po svemu sudeći veliki rast ove kriptovalute pa ne treba više čekati ni dana kada je u pitanju novi potez na tržištu! Pogledajte trenutne cene glavnih kriptovaluta na KapitalRS platformi.

Pre svega, potrtebno je osvrnuti se na rezultate Bitcoina prethodnih godinu dana, u kojim je on od velikog pada uspeo da se uzdigne i ponovo postane jedan od glavnih izbora investitorima. U odnosu na pre godinu dana Bitcoin je u padu od oko 30%, ali u odnosu na pre šest meseci on je doživeo rast od čak 24%! Ovo je impozantan podatak i veliki povratak ove kriptovalute. U odnosu na pre mesec dana taj rast je negde oko 7%, a na dnevnom nivou Bitcoin već danima beleži mali rast. Ovo sve nagoveštava da se ova kriptovaluta priprema za novi veliki rast usled rastuće inflacije i tenzija širom sveta. Kako na inflaciju utiču i cene energenata, mnogi građani Srbije već su osetili u svojim džepovima, kako poskupljenje nafte tako i povećanje inflacije pa se sve više njih fokusira na ulaganja u alternativna sredstva poput zlata. Ipak, novo doba donelo je i nove šanse od kojih možete mnogo više profitirati. Bitcoin se trenutno nameće kao novo digitalno zlato, a najveći investitori i biznismeni već su uveliko svoj novac uložili upravo u njega. Naučite kako da trgujete Bitcoinom potpuno besplatno na našoj platformi.

Da je Bitcoin već svetski popularan dokazuju i činjenice da se veliki deo bogatstva porodice Tramp trenutno zasniva na ovoj digitalnoj valuti, što je i sam predsednik Amerike nekoliko puta isticao. O ljudima poput Ilon Maska i njegove povezanosti sa kriptovalutama je već izlišno i govoriti, pa je i običnom čoveku sasvim jasno u kom pravcu se svetska ekonomija kreće. Čak i u našem regionu sve češće možete primetiti kripto menjačnice koje nude kupovinu i zamenu upravo Bitcoina. Međutim, čak i ako ste protiv ovakvog ulaganja, još bolju opciju nude moderne online platforme putem kojjih u samo nekoliko minuta postajete vlasnik najveće digitalne valute i učesnik u globalnom finansijskom sistemu. Ono što je nekada delovalo kao apsolutna fantazija, sada je realnost, a jedino Vi sami odlučujete hoćete li biti učesnik novog svetskog poretka. KapitalRS je platforma koja Vam nudi veoma lako i brzo trgovanje cenom Bitcoina, a osluškujući razne analitičare možete biti sigurni da je ova investicija veoma primamljiva narednih dana. Otvorite besplatan demo nalog i trgujte cenom Bitcoina bez ikakvog rizika od gubitka realnog novca.

Bitcoin je očigledno odavno prestao da bude samo neka nova ideja o kojoj pričaju ljubitelji tehnologije. Danas je deo svetskog finansijskog tržišta i sve više ljudi ga posmatra kao način da svoj novac usmere u nešto novo i drugačije. U trenutku kada inflacija ponovo privlači pažnju, cene rastu, a svetska ekonomija prolazi kroz brojne promene, nije čudno što Bitcoin ponovo dolazi u prvi plan. Mnogi ga već nazivaju digitalnim zlatom, a naredni period mogao bi da pokaže da li će tu titulu zaista i opravdati. Jedno je sigurno – kripto tržište ne miruje i Bitcoin ponovo privlači ogroman broj investitora. Ako ste do sada samo pratili šta se dešava, možda je pravo vreme da pogledate tržište iz malo drugačijeg ugla i vidite kakve nove prilike donosi. Registrujte se potpuno besplatno i započnite svoju trgovačku avanturu. Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.