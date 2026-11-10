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Podizanje novca sa bankomata svakodnevna je navika za veliki broj građana, ali mnogi ne znaju da iznos koji mogu da podignu tokom jednog dana nije isti za sve korisnike.

Dnevni limit zavisi od vrste platne kartice, banke i podešavanja računa, a u pojedinim slučajevima korisnik može i sam da promeni dozvoljeni iznos.

Koliki je dnevni limit za podizanje novca?

Kako Kamatica istražuje, ne postoji jedinstven limit koji važi za sve građane Srbije. Maksimalni iznos određuje banka, u zavisnosti od vrste kartice i pravila poslovanja. Kod pojedinih kartica dnevni limit može biti 100.000 dinara, dok kod drugih može dostići i nekoliko stotina hiljada dinara.

Pored dnevnog limita, treba imati u vidu da bankomati mogu imati i ograničenje po jednoj transakciji, kao i ograničenu količinu gotovine koju mogu da isplate.

Korisnici koji žele da podignu veći iznos trebalo bi prethodno da provere limite svoje kartice putem mobilne aplikacije, sajta ili direktno kod svoje banke.

Da li je bolje podizati evre ili dinare?

Odgovor zavisi od toga za šta vam je novac potreban i na kom računu držite sredstva. Ukoliko svakodnevne troškove plaćate u Srbiji, podizanje dinara uglavnom je praktičnije jer izbegavate dodatnu zamenu valute.

S druge strane, ako imate devizni račun i potreban vam je novac u evrima, podizanje te valute može biti povoljnije nego da prvo podignete dinare, a zatim ih menjate u evre.

Ipak, treba proveriti da li konkretan bankomat uopšte omogućava isplatu evra, kao i da li se za tu uslugu naplaćuje naknada. Nisu svi bankomati opremljeni za isplatu strane valute.

Obratite pažnju na provizije

Dodatni trošak može nastati ukoliko novac podižete na bankomatu druge banke. Naknada zavisi od uslova koje propisuje izdavalac kartice, a može biti određena kao procenat podignutog iznosa ili kao fiksna suma.

Zbog toga je pre podizanja novca preporučljivo proveriti tarifnik i koristiti bankomate svoje banke kada je to moguće.

Dakle, ne postoji univerzalno pravilo koliko novca dnevno možete da podignete niti da li je uvek povoljnije podizati evre ili dinare. Najvažnije je da proverite dnevni limit svoje kartice, eventualne provizije i da novac podižete u valuti koja vam je zaista potrebna. Tako možete izbeći nepotrebne troškove i dodatnu konverziju.