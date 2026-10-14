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Ako vam bankomat nije isplatio novac, te je na ekranu ispisano da je došlo do neke greške, ali vam je na telefon stigla poruka da je skinut novac sa vašeg računa, potrebno je da odmah reagujete.

Najbolje bi bilo da što pre odete u poslovnicu banke u okviru koje je i bankomat na kom ste pokušali da podignete novac.

Sledeći korak jeste da podnesete prigovor za neodobrenu, neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju, a novac će vam najverovatnije biti isplaćen u roku od nekoliko dana.

Šta ako bankomat "proguta" karticu?

Još jedna situacija jeste i da bankomat ''proguta'' karticu. Po objašnjenu bankara, to se može dogoditi iz različitih razloga. Recimo, ako je korisnik tri puta pogrešno ukucao PIN, ako je kartica povučena ili je istekla, kao i u slučaju kada je oštećena.

Kako se navodi, bankomati su programirani tako da, iz bezbednosnih razloga, u slučaju da je kartica ukradena, spreče neovlašćeno podizanje novca. Većina bankomata nakon desetak sekundi ''uvuče'' karticu koju neko nije uzeo, pa je ponovo izbaci uz zvučni signal, a ako je ni onda korisnik ne uzme - tada je sačuva.

Bankomat će, uglavnom, posle 20 sekundi ''uvući'' i novac koji neko nije uzeo, ali ga neće ponovo izbaciti.

Biznis Kurir/Mondo

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