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Najbolje bi bilo da što pre odete u poslovnicu banke u okviru koje je i bankomat na kom ste pokušali da podignete novac.

Sledeći korak jeste da podnesete prigovor za neodobrenu, neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju, a novac će vam najverovatnije biti isplaćen u roku od nekoliko dana.

Šta ako bankomat "proguta" karticu?

Još jedna situacija jeste i da bankomat ''proguta'' karticu. Po objašnjenu bankara, to se može dogoditi iz različitih razloga. Recimo, ako je korisnik tri puta pogrešno ukucao PIN, ako je kartica povučena ili je istekla, kao i u slučaju kada je oštećena.

Kako se navodi, bankomati su programirani tako da, iz bezbednosnih razloga, u slučaju da je kartica ukradena, spreče neovlašćeno podizanje novca. Većina bankomata nakon desetak sekundi ''uvuče'' karticu koju neko nije uzeo, pa je ponovo izbaci uz zvučni signal, a ako je ni onda korisnik ne uzme - tada je sačuva.

Bankomat će, uglavnom, posle 20 sekundi ''uvući'' i novac koji neko nije uzeo, ali ga neće ponovo izbaciti.