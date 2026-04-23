Susret sa situacijom u kojoj bankomat ne isplati novac, a sredstva sa računa su već skinuta, jedan je od stresnijih trenutaka za svakog korisnika kartica. Mnogi se pitaju da li je to lako dokazivo i koliko će trajati agonija čekanja na povraćaj novca. Narodna banka Srbije (NBS) pojašnjava da, iako neprijatna, ova situacija ima vrlo jasnu proceduru rešavanja, kao i da su bankomati "pametniji" nego što mislimo.

Kada do ovakvog propusta dođe, najvažnije je ostati pribran i znati kome se obratiti. Ključ je u podnošenju reklamacije, a brzina rešavanja vašeg problema delimično zavisi i od toga na čijem ste bankomatu pokušali podizanje gotovine.

Evo koraka koje treba da preduzmete kako biste najbrže rešili situaciju:

Prijavite problem: Obratite se banci čiji je bankomat (banka prihvatilac) ili svojoj banci (izdavalac kartice) i podnesite zvaničan prigovor.

Prednost sopstvene banke: Ako koristite bankomat banke čiji ste klijent, postupak se rešava „u kući“ i u praksi traje znatno kraće. Zato je preporuka da, kad god možete, koristite bankomate svoje banke.

Rok za rešavanje: Banka je dužna da na vaš prigovor odgovori u roku od 15 dana.

Uključivanje NBS: Ukoliko niste zadovoljni odgovorom ili banka prekorači rok od 15 dana, imate pravo da se obratite Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije putem formulara na njihovom sajtu.

Mnogi korisnici strahuju da će morati da dokazuju da novac nisu dobili, ali tehnologija ovde radi u njihovu korist. Bankomat nije samo "kutija za pare", već uređaj koji poseduje detaljne logove, digitalne zapise svake pojedinačne aktivnosti. Ti zapisi beleže tačno vreme unosa PIN-a, iznos koji ste tražili, trenutak kada su novčanice bile spremne i, što je najvažnije, potvrdu o tome da li su one fizički preuzete ili ne. Na osnovu tih podataka, banka lako utvrđuje istinu i vraća sredstva na vaš račun.

Samo u retkim slučajevima bankomat neće imati dovoljno gotovine, ali u takvim situacijama uređaj obično prepoznaje problem pre nego što transakcija počne, obaveštava vas o tome na ekranu i nikako ne zadužuje vaš račun. Kada do zaduženja ipak dođe, a novca nema, najčešći uzrok je tehnički kvar na mehanizmu koji broji ili izbacuje novčanice. Postoji i mogućnost zloupotrebe, poznate kao cash trapping, gde počinioci postavljaju fizičku prepreku na izlazu za novac. Iako ovakve pojave postoje, one su na našem tržištu veoma retke, a banke primenjuju niz mehaničkih i softverskih mera zaštite koje takve pokušaje čine gotovo nemogućim.