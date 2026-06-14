Slušaj vest

Agenti dobro znaju da ulica od kilometar i po nema istu vrednost na početku, u sredini i na kraju. Tajna je u tome što zgrada koja ima pogled na park ili je u uvučenom, tihom delu ulice (poput Čuburskog parka na Vračaru ili Liona na Zvezdari) vredi i do 800 evra više po kvadratu od zgrade koja je samo dve raskrsnice dalje, pored bučne stanice. Kupci često misle da plaćaju samo ime ulice, a zapravo plaćaju te skrivene mikro-zone koje garantuju mir usred gradske ludnice.

Razlika u ceni između dve lokacije udaljene svega nekoliko stotina metara često može da iznosi i više stotina evra po kvadratu, pa zato kupci sve pažljivije biraju mikrolokacije. Najveća potražnja i dalje je koncentrisana na nekoliko delova grada koji kombinuju dobru infrastrukturu, škole, vrtiće, saobraćajnu povezanost i mogućnost da vrednost nekretnine nastavi da raste.

Kupci danas najčešće traže lokacije koje omogućavaju da većina svakodnevnih obaveza bude završena bez dugih putovanja kroz grad. Zbog toga se najveći promet stanova beleži u delovima Novog Beograda, Vračara, Zvezdare, Voždovca, Dorćola i pojedinim delovima Palilule. U tim krajevima stanovi se često prodaju i pre završetka gradnje, a kvalitetne nekretnine neretko pronađu kupca za samo nekoliko dana.

Foto: Shutterstock

Novi Beograd i blokovi koji ne izlaze iz mode

Na Novom Beogradu među najtraženijim lokacijama nalaze se delovi oko ulica Omladinskih brigada, Bulevara Zorana Đinđića, Bulevara Mihajla Pupina, Jurija Gagarina i Gandijeve. Posebno su popularni Blok 21, Blok 22, Blok 23, Blok 29 i delovi oko Arene jer nude kombinaciju poslovnih sadržaja, škola, vrtića i velikih zelenih površina.

Kvadrat u ovim delovima Novog Beograda najčešće se kreće od oko 3.000 do 4.500 evra, dok pojedini noviji kompleksi i luksuznije zgrade prelaze i 5.000 evra po kvadratu. Posebno se traže stanovi u blizini poslovnih centara jer ih kupci vide kao sigurnu investiciju za izdavanje. Potražnja dodatno raste zbog velikog broja zaposlenih koji žele da žive blizu radnog mesta.

Foto: Kurir

Vračar i zone koje se prodaju gotovo same

Kada je reč o Vračaru, kupci najviše traže stanove oko Čuburskog parka, Kalenić pijace, Hrama Svetog Save, Južnog bulevara i u ulicama Maksima Gorkog, Cara Nikolaja, Braničevskoj i Hadži Melentijevoj. Ove lokacije smatraju se jednim od najpoželjnijih delova grada jer nude kombinaciju centralne pozicije i prepoznatljivog gradskog života. Mnogi kupci upravo na Vračaru traže stan čak i kada imaju ograničen budžet.

Cene kvadrata u okolini Čuburskog parka i Kalenića uglavnom se kreću između 4.000 i 5.500 evra, dok luksuzna novogradnja u pojedinim ulicama prelazi i 6.000 evra po kvadratu. Blizina centra grada, veliki broj kafića, restorana i škola održavaju visoku tražnju bez obzira na cenu. Zbog toga se Vračar često smatra jednim od najotpornijih delova Beograda kada je reč o eventualnim padovima cena.

Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Zvezdara sve zanimljivija mlađim porodicama

Na Zvezdari najveće interesovanje vlada za stanove duž Bulevara kralja Aleksandra, u delovima oko Liona, Cvetkove pijace, Vukovog spomenika i Đerma. Veoma su tražene i ulice Dimitrija Tucovića, Ruzveltova, Zahumska, Batutova i Vojvode Brane. Kupci ove lokacije vide kao kompromis između centra grada i nešto pristupačnijih cena.

Kvadrat se u zavisnosti od mikrolokacije kreće od oko 2.700 do 4.200 evra, dok pojedine novogradnje bliže Vukovom spomeniku postižu i više cene. Dobra povezanost sa centrom grada i razvijena infrastruktura glavni su razlozi zbog kojih Zvezdara poslednjih godina beleži konstantan rast interesovanja. Posebno su traženi stanovi površine između 50 i 80 kvadrata.

Foto: Kurir.rs

Voždovac i ulice koje kupci prvo gledaju

Voždovac je poslednjih godina postao jedna od najaktivnijih opština kada je reč o novogradnji. Najveća potražnja beleži se duž Vojvode Stepe, Bulevara oslobođenja, Zaplanjske, Kumodraške i Ustaničke ulice, kao i u delovima blizu Autokomande. Kupci ovde vide priliku da dobiju moderniji stan po nižoj ceni nego na Vračaru ili Novom Beogradu.

Cene kvadrata uglavnom se kreću od oko 2.800 do 4.000 evra, u zavisnosti od kvaliteta gradnje i udaljenosti od glavnih saobraćajnica. U novijim kompleksima cene mogu biti i više, naročito ako objekti imaju garaže, recepcije i dodatne sadržaje.

Foto: Nemanja Nikolić

Dorćol i Stari grad ostaju prestižne adrese

Među najtraženijim ulicama na Dorćolu i Starom gradu nalaze se Cara Dušana, Gospodar Jovanova, Dobračina, Strahinjića Bana, Kralja Petra i okolne manje ulice. Kupci ove lokacije najčešće biraju zbog prestiža, blizine centra i činjenice da se ponuda novih stanova ne povećava velikom brzinom, a zbog ograničene ponude cene ostaju među najvišima u gradu.

Kvadrat na Dorćolu često se kreće od 4.000 do 6.000 evra, dok luksuzni projekti u pojedinim delovima prelaze i 7.000 evra po kvadratu. Interesovanje je veliko i među kupcima koji stanove kupuju kao investiciju za izdavanje, te se zbog toga kvalitetni stanovi na ovim lokacijama retko dugo zadržavaju u oglasima.

Palilula i novi centri potražnje

Palilula je poslednjih godina postala jedna od opština koja privlači sve veći broj kupaca zahvaljujući velikim stambenim projektima. Posebno su traženi delovi oko Višnjičke ulice, Karaburme, Profesorske kolonije i područja uz Višnjički bulevar jer kupci ovde vide mogućnost da kupe novogradnju po nižoj ceni nego u centru grada.