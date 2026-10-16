Bankomat mu nije isplatio ni evro

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Podizanje gotovine na bankomatima u Nemačkoj trebalo bi da bude jednostavnije osobama sa invaliditetom, starijim građanima i korisnicima koji otežano vide ili se kreću. Propisi o pristupačnosti predviđaju glasovne instrukcije, čitljivije prikaze na ekranima i mogućnost prilagođavanja pojedinih funkcija potrebama korisnika.

Nemački Zakon o jačanju pristupačnosti, poznat kao BFSG, primenjuje se od 28. juna 2025. godine i sprovodi evropsku direktivu o pristupačnosti proizvoda i usluga. Obuhvata bankomate, ali i druge samouslužne uređaje i određene bankarske usluge.

Glasovne instrukcije i lakše korišćenje ekrana

Cilj propisa je da korisnici mogu samostalno da obave transakciju, bez posebnih teškoća i potrebe za tuđom pomoći.

Zahtevi za pristupačnost obuhvataju govorni izlaz i mogućnost korišćenja ličnih slušalica, što slepim osobama olakšava praćenje koraka pri podizanju novca.

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Predviđeni su i čitljiv prikaz informacija, mogućnost prilagođavanja kontrasta, kao i produžavanje vremena za odgovor. To je značajno korisnicima kojima je potrebno više vremena da unesu podatke ili završe određeni korak na bankomatu.

Stari bankomati mogu da ostanu, ali postoji ograničenje

Primena propisa ne znači da svi postojeći bankomati moraju odmah da budu zamenjeni. Za samouslužne terminale koji su zakonito korišćeni pre 28. juna 2025. godine predviđena su prelazna pravila. Oni mogu da ostanu u upotrebi do kraja svog ekonomskog veka, ali najduže 15 godina od prvog puštanja u rad.

To znači da se dozvoljeni period računa prema starosti svakog uređaja. Bankomat koji je već godinama u upotrebi nema automatski pravo da radi još 15 godina od početka primene zakona.

Zamena postojeće opreme zato može da se odvija postepeno, dok novi uređaji obuhvaćeni propisom moraju da ispunjavaju zahteve pristupačnosti.

Pravila obuhvataju i automate za karte i platne terminale

Bankomati nisu jedini uređaji na koje se odnose zahtevi. Obuhvaćeni su i platni terminali, automati za prodaju prevoznih karata i uređaji za samostalnu prijavu putnika.

Za korisnike to znači da se pristupačnost uvodi u više svakodnevnih situacija, od plaćanja u prodavnici do kupovine karte i prijave za putovanje.

Primenu pravila proveravaju nadležni organi tržišnog nadzora, a potrošači mogu da prijave prepreke koje im otežavaju korišćenje proizvoda i usluga.

Provereno prema nemačkom zakonu i informacijama nadležnih tela za pristupačnost i tržišni nadzor.