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Priliv stranih investicija u Srbiju za samo godinu dana opao je za trećinu, a pojedine kompanije suočile su se sa rastom troškova poslovanja, manjkom porudžbina i istekom državnih subvencija. Zbog toga su neke od njih najavile odlazak, dok stručnjaci upozoravaju da dosadašnji model privlačenja stranih investitora, zasnovan na subvencijama i relativno jeftinoj radnoj snazi, više nije dovoljan.

Koliko se promenila investiciona slika Srbije pokazuje i podatak Narodne banke Srbije o padu priliva stranih ulaganja. Jedan od ključnih izazova u narednom periodu biće stvaranje uslova za dugoročna ulaganja, veću produktivnost i stabilno poslovanje, kako Srbija ne bi bila samo destinacija za kapital koji traži jeftiniju proizvodnju, prenosi RTS.

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Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović upozorava da se problem otpuštanja radnika ponavlja već nekoliko godina, dok novih investicija nema dovoljno.

- I prošle godine je od pet do šest hiljada radnika ostalo bez posla, a godinu pre toga skoro deset hiljada. Dakle, znalo se da će i ove godine doći do otpuštanja radnika. Problem je što nove investicije poslednje tri godine ne dolaze u Srbiju - navodi Mihajlović.

Prema njegovim rečima, trebalo bi pitati predstavnike bivše vlasti zbog čega je do toga došlo i zašto nema investicija koje su ranije najavljivali.

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- Najavljivali su Mercedes i druge velike kompanije koje će ovde investirati. Svedoci smo da od toga nema ništa - ukazuje Mihajlović.

Rast troškova i nedostatak novih projekata

Većina kompanija najavila je odlazak još sredinom prošle godine, kada su počele da se suočavaju sa sve većim problemima u poslovanju. Među glavnim razlozima bili su rast troškova rada, nedostatak novih porudžbina i projekata. Kada su zarade porasle, državne subvencije istekle, a druge zemlje postale povoljnije za proizvodnju, pokazalo se koliko je takav model privlačenja investicija ranjiv, navodi RTS.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ističe da nisu poznati svi detalji ugovora koje su kompanije imale sa Vladom Srbije.

- Uglavnom su to tajni ugovori. Nije se tačno znalo, do detalja, šta podrazumevaju, koliko smo kao zemlja domaćin davali tim investitorima i kakve smo im olakšice omogućavali. Često smo gradili objekte u koje su se oni samo useljavali - kaže Atanacković.

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Kvalitet i struktura ulaganja

Strane investicije nisu problem same po sebi, ali je važno kakva je njihova struktura i koliko doprinose razvoju domaće privrede, ocenjuju u Fiskalnom savetu Srbije.

Ukupne investicije u Srbiji čine oko 23 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok ostatak dolazi od države i domaćinstava. To, prema oceni Fiskalnog saveta, ukazuje na nedovoljno ulaganje, koje je povezano i sa opštim privrednim ambijentom, kvalitetom institucija i vladavinom prava.

- Upravo su to oblasti u kojima očekujemo promene - kaže Slobodan Minić iz Fiskalnog saveta Srbije.

Istraživanje Demostata, sprovedeno među 200 kompanija sa stranim i mešovitim kapitalom, pokazuje da deset odsto njih planira da u naredne tri godine smanji ulaganja, dok polovina ne očekuje njihovo povećanje, već zadržavanje na sadašnjem nivou, prenosi RTS.