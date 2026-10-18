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Slovenačka kompanija Mlinotest tokom prošle godine završila je investiciju u nabavku žitarica za svoj mlin i pripremila sve što je potrebno za planirana ulaganja u naredne tri godine. U sektoru pekarstva udvostručiće kapacitete onih proizvodnih grupa kod kojih je potražnja već premašila mogućnosti proizvodnje.

"Kod pojedinih grupa proizvoda potražnja je već veća od naših proizvodnih mogućnosti. To se prvenstveno odnosi na proizvodnju pekarskih proizvoda namenjenih za dopeku“, izjavio je izvršni direktor Mlinotesta Danilo Kobal nakon posete ministra poljoprivrede Janeza Ciglera Kralja.

Raste potražnja za pojedinim proizvodima

S druge strane, Mlinotest se suočava sa padom prodaje svakodnevno svežeg hleba. Kompanija ulaže i u dodatnu automatizaciju procesa pakovanja u fabrici testenine.

"Više od 60 odsto klasične sušene testenine prodajemo na inostranim tržištima, na kojima nismo prisutni sa sopstvenim brendom, pa moramo da budemo konkurentni i po ceni i po kvalitetu. Zbog toga je neophodno da dodatno prilagodimo poslovanje i pronađemo konkurentske prednosti“, rekao je Kobal.

Dodatna ulaganja biće usmerena i na proizvodnju sveže testenine, gde su za osam godina od otvaranja fabrike popunjeni svi raspoloživi kapaciteti.

"Ipak, moramo da tražimo nove mogućnosti i prostor za dalji rast“, istakao je izvršni direktor Mlinotesta.

Nekoliko većih investicija planirano je i u inostranim ograncima kompanije.

U Srbiji grade novu fabriku

Mlinotest u Srbiji planira izgradnju nove fabrike za proizvodnju sveže testenine i proizvoda od krompirovog testa.

Kompanija je do sada poslovala u iznajmljenim prostorima koji nisu omogućavali proširenje proizvodnje. Prošle godine kupila je zemljište, a trenutno se izrađuje projektna dokumentacija. Početak izgradnje planiran je za početak naredne godine.

Ulaganja i u Karlovcu, u Hrvatskoj

Investicije su planirane i u poslovnici Mlinotesta u Karlovcu, u Hrvatskoj, gde će novac biti uložen i u tehnološku opremu i u infrastrukturu.

"Ulaganje u infrastrukturu možda je do sada bilo pomalo zanemareno, ali pojedini radovi moraju hitno da se obave. Hrvatsko tržište beleži veoma dobar rast, pa su investicije u Karlovcu više nego opravdane“, rekao je Kobal.

Zahvaljujući rastu proizvodnje, prihodi kompanije blago su porasli u odnosu na prethodnu godinu.

Ipak, Mlinotest se suočava sa pritiskom zbog povećanja troškova ambalaže, pojedinih sirovina i usluga, među kojima su prevoz, održavanje koje obavljaju spoljni saradnici i čišćenje.

Prihodi od 77,2 miliona evra u 2025. godini

Mlinotest je tokom 2025. godine ostvario ukupne prihode od 77,2 miliona evra, dok je neto dobit iznosila 1,2 miliona evra.

Tradicija kompanije datira iz 1867. godine, kada je Vacel Johman (Wenzel Jochmann) izgradio mlin na reci Hubelj u Ajdovščini, u Sloveniji.