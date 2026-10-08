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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija, prema njegovoj oceni, najbrže napredovala tokom njegove vlasti, najavljujući istovremeno dolazak novog Jumko pogona u Novu Varoš.

"Moraćete da mi kažete da je Srbija u svojoj istoriji najbrže napredovala u vreme Aleksandra Vučića. Najviše penzije i plate su nam u istoriji i najviši životni standard je danas. To je ono što će morati da se pamti. Da li može bolje - može i mora", kazao je Vučić.

Nova fabrika

Kako dodaje, u Novu Varoš stiže novi Jumko pogon.

"Jako dobra vest za ljude iz Nove Varoši je da stiže novi Jumko pogon koji će zaposliti od 80 do 100 žena".

On dodaje da ljudi u Valjevu nisu sanjali da će doći brza saobraćajnica.

"Mislili su da će doći do Ćelija, pa da će oni preko da idu u Valjevo. Značajno je za većinu ljudi, ali ljudi kao da je to oduvek bilo ali nije, to smo mi napravili. Mi smo doveli Bizerbu i Hansgrohe, ja sam pregovarao sa Hajsensom kad su preuzimali Gorenje da nastavimo sa istim tretmanom. To su tri velike kompanije, a četvrti je Krušik koji ja moram da obezbeđujem posao kao predsednik jer su svi skočili na mene da ne sme da se pojavi granata, pa gde će ako ne na ratištu".

Pančevo živi od Brose-a

On je podsetio da je u Srbiju doveo mnoge kompanije, među kojima su i CTF i Brose.

"Lično sam doveo CTF i Brose, zajedno sa mojim timom. Danas CTF zapošljava 1.280 ljudi. Angela Merkel mi je čestitala na tome. Brose 750 ljudi zapošljava u Pančevu", rekao je Vučić.

Dodao je da zahvaljujući tome Pančevo živi, jer rade ugostiteljski objekti, obezbeđene su veće plate.