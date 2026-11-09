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Politički ciklusi i smene vlasti su prirodan deo svakog demokratskog društva (nadajmo se da ćemo dokazati da to jesmo), a to znači da unutrašnja politička trvenja ne smeju postati kočnica za razvoj države. Istorija nas, kao učiteljica života, što svakako jeste, opominje da su stabilnost i kontinuitet ključni za ekonomski napredak.

Srpska ekonomija godinama beleži stabilan rast investicija, jačanje industrijske proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta, što potvrđuju sve relevantne domaće i međunarodne finansijske institucije. Da bi se ovaj zamajac održao, bez obzira na to što se vlast promenila, država mora ostati posvećena strateškim ciljevima koji prevazilaze mandate pojedinačnih vlada i interese političkih partija.

Kurir je izdvojio nekoliko kapitalnih projekata koji ni u najluđem scenariju ne smeju biti zaustavljeni. Oko toga, šta god ko mislio, moramo postići nacionalni i svaki drugi konsenzus. Ko to ne shvati, sasvim sigurno ne misli dobro ovoj zemlji.

EKSPO 2027

Specijalizovana međunarodna izložba Ekspo 2027, pod sloganom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve", predstavlja najveći razvojni i infrastrukturni poduhvat u novijoj istoriji Srbije i biće najveći događaj te vrste u svetu naredne godine. Pored izgradnje monumentalnih izložbenih paviljona, projekat obuhvata novi Beogradski sajam, Nacionalni stadion, stambene komplekse, vrtiće, škole i potpuno novu prateću komunalnu i saobraćajnu mrežu u Surčinu.

1/6 Vidi galeriju EXPO gradilište u Surčinu Foto: Aleksandar Mitrović/Kurir, Marko Karović

Obimni građevinski radovi na lokaciji Surčin teku po planu, a završetak i primopredaja međunarodnih paviljona učesnicima predviđeni su već za decembar. Učešće je potvrdilo gotovo 140 zemalja. Manifestacija će zvanično biti otvorena 15. maja i trajaće do 15. avgusta. Svi izgrađeni objekti ostaće u trajnom vlasništvu države kao centri za inovacije, kulturu i turizam.

U protekle dve godine, kao i u predizbornoj kampanji, mnogi protivnici Aleksandra Vučića najavljivali su razne mere vezane za Ekspo kada dođu na vlast, pominjući čak i odustajanje od izložbe, što bi Srbiji donelo neprocenjivu i nenadoknadivu štetu.

BRZA PRUGA NIŠ - MAKEDONSKA GRANICA

Nastavak modernizacije železničkog Koridora 10 ka jugu ključan je za integraciju Srbije u evropsku transportnu mrežu. Projekat podrazumeva izgradnju brze dvokolosečne pruge za brzine do 200 km/h, koja će drastično skratiti putovanje ka Skoplju, Solunu i Atini, čineći Srbiju glavnim tranzitnim čvorištem za robu iz grčkih luka.

Evropska unija snažno finansijski podržava ovaj projekat bespovratnim sredstvima i povoljnim kreditima. Deonica Niš-Brestovac u dužini od 23 kilometra je u završnoj fazi, dok se za nastavak trase ka Preševu i Severnoj Makedoniji završavaju tenderska procedura i projektna dokumentacija. Severna Makedonija je zvanično pokrenula procedure za svoj deo trase.

Foto: Shutterstock

Očekuje se da kompletni građevinski radovi na teritoriji Srbije otpočnu sledeće godine, a planirano je da čitav međunarodni koridor bude potpuno operativan najkasnije do 2031.

GASNI INTERKONEKTOR KA GRČKOJ

Trenutno u najvećoj meri zavisimo od ruskog gasa, a da bi se osigurala energetska bezbednost zemlje, Srbija ubrzano radi na novom gasnom pravcu kroz Severnu Makedoniju do Grčke. Ovaj projekat, povezan s takozvanim vertikalnim gasnim koridorom, omogućiće našoj zemlji pristup gasu iz kaspijskog regiona (Azerbejdžan) i tečnom prirodnom gasu (LNG) s terminala u Grčkoj.

Prve cevi za interkonekciju već stižu na jug Srbije, eksproprijacija zemljišta duž trase je u poodmakloj fazi, a Severna Makedonija je pokrenula radove na svom delu interkonektora ka Grčkoj. Prema zvaničnim energetskim planovima i dinamici radova, puštanje u rad gasne interkonekcije na srpskoj i makedonskoj teritoriji i kompletno spajanje s grčkim izvorima planirano je tokom 2028.

VOŽD KARAĐORĐE I SMAJLI

Dva kapitalna drumska projekta menjaju mapu Srbije. Brza saobraćajnica Vožd Karađorđe (tzv. šumadijski koridor) povezuje koridor E-75 sa auto-putem Miloš Veliki, prolazeći kroz srce Šumadije. Brza saobraćajnica "smajli" spaja sever Vojvodine, od Sombora (granični prelaz Bački Breg) do Kikinde (Srpska Crnja).

Na koridoru Vožd Karađorđe ugovorena je i aktivirana prva faza radova u dužini od blizu 83 kilometra. Na vojvođanskom "smajliju" građevinske mašine su na terenu i radovi se odvijaju fazno na više deonica istovremeno.

Osmeh Vojvodine, auto-put Foto: JP Zavod za urbanizam Vojvodine

Mada su oponenti Aleksandra Vučića često kritikovali njegove infrastrukturne projekte, ne same po sebi već zbog cena i aneksa ugovora kojima su se te cene navodno veštački povećavale, teško je verovati da bi bilo koja odgovorna vlast odustala od ovih poduhvata, koji bi, između ostalog, mnogo pomogli u privlačenju investitora u manje razvijene delove Srbije.

BEOGRADSKI METRO

Ohrabrujuća vest stigla je pre nekoliko dana da su u Srbiju stigli delovi prve od dve mašine, takozvane krtice, koja će kopati tunele za beogradski metro. I metro smo u ovoj analizi, s mnogo razlika, uvrstili u projekte koji moraju biti nastavljeni.

Foto: Shutterstock, Ministarstvo Građevinarstva I Saobraćaja