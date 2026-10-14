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Na gotovo 20 kilometara prve deonice nove brze saobraćajnice, poznatije kao "Osmeh Srbije", ili "Osmeh Vojvodine", privode se kraju pripremni zemljani radovi. Samo na prvoj deonici, dugoj 22,4 kilometara, od ukupno 185 kilometara brze saobraćajnice, biće izgrađeno više od 20 infrastrukturnih putnih objekata.

Pripremni radovi u punom su jeku. Bageri, valjci, veliki kamioni, damperi, angažovani su neprekidno na zemljanim radovima na potezu od četiri do 19 kilometara prve deonice.

Pavle Banićević, rukovodilac projekta, "AzVirt", navodi da radovi uključuju iskop, skidanje humusa, izradu nasipa, izradu posteljičnog sloja.

- Na prva tri i po kilometara smo uradili sve zemljane radove i ostalo je da se uradi samo kolovozna konstrukcija. Takođe radimo trenutno izmeštanje postojećih instalacija - objasnio je Banićević.

Građevinski inženjer "Koridora Srbije" Nikola Karadžić istakao je da na 20 kilometara ima više od 20 lokacija sa potencijalnim arheološkim ispitivanjima.

- Da bismo u bilo koje zemljane radove ušli, morali smo prvo da rešavamo te stvari. Tu smo na nekih 70-80 odsto - rekao je Karadžić.

Nova brza saobraćajnica duga više od 185 kilometara, proteže se od Sombora, tačnije Bačkog brega, preko Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Kikinde do granice sa Rumunijom kod Srpske Crnje. Projektom je predviđena izgradnja više od 100 putnih infrastrukturnih objekata.

- Mi ćemo na ovih 185,5 kilometara trenutno imati 12 petlji, 12 denivelisanih raskrsnica i još 13 raskrsnica u nivou kružnih raskrsnika. Plus nebrojno mostova, nadvožnjaka, nadputnjaka. Samo na ovoj deonici ′Osmeha Vojvodine′, mi ćemo imati na ovih 180 kilometara čak 11 ukrštanja sa nekom prugom, da li regionalnom, magistralnom. Tako da sve to treba ukomponovati, ne ugroziti ni jedan postojeći saobraćaj, a izvesti naše radove na trasi - rekao je Karadžić.

Gotovo završena eksproprijacija za prvu deonicu

Na prvih 30 kilometara puta biće ugrađeno dva miliona kubika materijala u nasip, i pobijeno šipova u dužini gotovo 15.000 metara.

Olakšavajuća okolnost za dinamiku izvođenja radova na prvoj deonici od Bačkog Brega do Sombora, je gotovo kompletno završena eksproprijacija. Za realizaciju projekta Republika Srbija i Koridori Srbije potpisali su ogovor sa kompanijom "AzVirt" iz Azerbejdžana u martu ove godine.

Pavle Banićević istakao je da već postoje izvedeni projekti, deo autoputa "Miloš Veliki" od Ljiga do Preljine, deo obilaznice oko Beograda, auto-put i brza saobraćanica Ruma, Šabac, Loznica i isti pristup poslu u smislu odgovornosti, kvaliteta i dinamiki izvađena radova će biti primenjeni i ovde.

"Osmeh Vojvodine" biće nova i brža veza između Bačke i Banata, a Srbija će dobiti i značajno poboljšane i proširene granične prelaze, prvi kod Srpske Crnje, a drugi upravo ovde kod Bačkog brega, koji će u buduće, kažu, biti jedan od najvećih graničnih prelaza sa Mađarskom, veći i od Horgoša.