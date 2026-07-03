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Tokom prethodnih meseci grad Čačak je u rekordnom roku dobio saobraćajnu vezu sa Moravskim koridorom, a u narednom periodu u planu je da pristupna saobraćajnica koja povezuje kružni tok u Konjevićima sa petljom na autoputu Moravski koridor bude proširena na četiri saobraćajne trake.

Gradskog veća grada Čačka je donelo rešenje o prenosu investitorskih prava na Javno preduzeće “Putevi Srbije“. Odluka je doneta kako bi se omogućilo izvođenje radova na kompletnoj deonici, kao i na pratećim saobraćajnicama koje će povezati Moravski koridor sa postojećom putnom mrežom u Konjevićima i okolini.

- Reč je o ulicama predviđenim važećim planskim aktima, odnosno Planom generalne regulacije “Ljubić – Košutnjak“. Najznačajnija je deonica koja povezuje kružni tok sa petljom na autoputu, na prostoru obuhvaćenom Planom područja posebne namene - rekao je načelnik Gradske uprave za urbanizam Dejan Rašić.

1/40 Vidi galeriju Moravski koridor Foto: RINA

Dodaje da se pored glavne trase, investitorska prava prenose i za nekoliko bočnih saobraćajnica koje će omogućiti stanovnicima ovog dela grada kvalitetnije povezivanje sa autoputem i ostatkom saobraćajne mreže.

- Završena je prva faza izgradnje priključka na autoput. U toku su radovi na bočnim priključnim saobraćajnicama, koje su od velikog značaja za funkcionisanje saobraćaja u ovom delu grada. Očekujemo da u narednoj fazi bude realizovano i proširenje priključka na četiri saobraćajne trake, što je predviđeno planskom dokumentacijom - rekao je Rašić.