Slušaj vest

Elektrodistribucija Srbije pokrenula je veliku akciju pripreme elektrodistributivne mreže za predstojeću zimsku sezonu, sa ciljem da se smanji rizik od kvarova i obezbedi stabilno snabdevanje električnom energijom za građane širom zemlje.

Ugovorena je saradnja sa preduzećem Srbijašume i započeto je uklanjanje rastinja i drveća u zaštitnim pojasevima dalekovoda na parcelama kojima upravljaju Srbijašume. Reč je o jednoj od najvažnijih preventivnih mera, jer su upravo padovi grana i stabala na elektroenergetske vodove među najčešćim uzrocima kvarova tokom zimskih meseci. Poseban prioritet dat je područjima koja su bila najviše pogođena vremenskim nepogodama tokom prošle zime. Radovi su već započeti na teritorijama Loznice i Užica, a u prvoj fazi akcije biće obuhvaćeni i Krupanj, Mali Zvornik, Bajina Bašta i Kladovo.

Ekipe Ogranka Elektrodistribucije Loznica i zaposleni u Srbijašumama već intenzivno rade na čišćenju trase dalekovoda 35 kilovolti Loznica–Lešnica. Istovremeno se na terenu sprovodi mapiranje stabala koja predstavljaju potencijalnu opasnost za elektroenergetske vodove kako bi se radovi što efikasnije planirali na ostalim deonicama.

Foto: EDS/Radenko Živković

Stručnjaci objašnjavaju da vlažan i težak sneg, led i snažni naleti vetra mogu da dovedu do lomljenja grana i obaranja stabala na provodnike, što često prouzrokuje prekide u snabdevanju strujom. Upravo zato se raskres zaštitnih pojaseva oko dalekovoda sprovodi tokom cele godine, a naročito pred početak zimske sezone. Najpre se radi na trasama dalekovoda napona 35 kilovolti, koje su od velikog značaja za sigurno funkcionisanje distributivnog sistema. Plan je da se, zahvaljujući koordinisanom radu EDS-a i Srbijašuma, istovetne aktivnosti sprovode na teritoriji čitave Srbije.