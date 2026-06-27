Nova deonica duga 29 kilometara puštena je u saobraćaj od 9 časova, dok naplata putarine počinje 1. jula.
InfoBiz
Nova deonica Moravskog koridora zvanično puštena u saobraćaj: Putovanje će biti znatno brže, a poznato je i kada počinje naplata putarine
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Od danas u 9 časova vozačima je dostupna nova deonica Moravskog koridora, koja povezuje Adrane kod Kraljeva i Preljinu kod Čačka.
Deonica je svečano otvorena juče, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok će naplata putarine na ovoj trasi početi 1. jula.
Novootvorena deonica duga je 29 kilometara i omogućava da putovanje od Beograda do Kraljeva traje samo sat i 15 minuta.
Moravski koridor Foto: RINA
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Istovremeno, nastavljaju se radovi na poslednjoj deonici Moravskog koridora, od Vrbe do Adrana, u dužini od oko 12 kilometara.
Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, sa ciljem bezbednog odvijanja saobraćaja.
Kurir.rs
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