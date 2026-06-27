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Od danas u 9 časova vozačima je dostupna nova deonica Moravskog koridora, koja povezuje Adrane kod Kraljeva i Preljinu kod Čačka.

Deonica je svečano otvorena juče, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok će naplata putarine na ovoj trasi početi 1. jula.

Novootvorena deonica duga je 29 kilometara i omogućava da putovanje od Beograda do Kraljeva traje samo sat i 15 minuta.

Moravski koridor Foto: RINA

Istovremeno, nastavljaju se radovi na poslednjoj deonici Moravskog koridora, od Vrbe do Adrana, u dužini od oko 12 kilometara.

Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, sa ciljem bezbednog odvijanja saobraćaja.

Kurir.rs

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