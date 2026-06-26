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Deonica auto-puta od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru, duga 28,71 kilometar, biće otvorena za saobraćaj sutra u 09.00, najavili su "Putevi Srbije".

Reč je o deonici državnog puta I A reda broj 5 Pojate - Preljina, od denivelisane raskrsnice Adrani do denivelisane raskrsnice Preljina (Čačak - Istok).

Saobraćaj između ovih raskrsnica odvijaće se u punom profilu auto-puta E-761, navodi se u saopštenju.

"Putevi Srbije" navode da će se vozila koja dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključivati sa auto-puta preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani.

Vozila koja se uključuju na auto-put iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani biće usmeravana ka poludirektnoj rampi i traci za ubrzanje.

Svi ostali prilazi i izlazi na denivelisanoj raskrsnici Adrani biće zatvoreni "New Jersey" barijerama.

Po puštanju ove deonice u saobraćaj biće zatvoren krak kružne raskrsnice na državnom putu I B reda broj 22 (km 124+753), koji vodi ka postojećoj denivelisanoj raskrsnici Preljina ("Čačak – Sever"), odnosno ka državnom putu I A reda broj 2, auto-put Miloš Veliki.

1/40 Vidi galeriju U petak otvaranje nove deonice Moravskog koridora Foto: RINA

Uključenje na državni put I A reda broj 2, (auto-put Miloš Veliki) vršiće se preko novoizgrađene denivelisane raskrsnice Preljina (Čačak - Istok), kod nove kružne raskrsnice na državnom putu I B reda broj 22 (km 127+500), u mestu Baluga Ljubićka.

Vreme putovanja od Beograda do Kraljeva, povezanim autoputem "Miloš Veliki" i Moravskim koridorom, preko Preljine, sada će biti sat i 15 minuta.

Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km i povezaće Pojate i Preljinu odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug, a u toku su radovi na izgradnji poslednje deonice od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km.

Auto-put se gradi za računsku brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, čime će se obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja.

Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju.

Sa otvaranjem deonice od Kraljeva do Čačka dužine 28,7 km biće otvoreno ukupno 100,34 km Moravskog koridora.

Bez naplate putarine do 1. jula

Vučić je rekao da će saobraćaj na novoj deonici od Preljine do Adrana krenuti sutra ujutru u 9.00 sati, a da se putarina neće plaćati do 1. jula.

"Ja sam veoma srećan što niko nije ni tražio, niko nije ni sanjao da izgradimo auto-put do Kraljeva. O tome se čak nije ni pričalo. Pričalo se nekada za auto-put do Čačka, nikad se ništa nije delalo, radilo, ali za Kraljevo se nije čak ni pričalo. Ovo je nova istorija", rekao je Vučić tokom vožnje autobusom novom deonicom.

Naglasio je da je od 1945. godine do 2013. urađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a da je ova vlast od tada uradila 651 kilometar, kao i da je još 435 km u izgradnji.