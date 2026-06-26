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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na svečanom otvaranju autoputa od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva da će ceo Moravski koridor, sa preostalih 12 kilometara autoputa, biti završen do kraja godine.

Vučić je rekao da će saobraćaj na novoj deonici od Preljine do Adrana krenuti sutra ujutru u 9.00 sati, a da se putarina neće plaćati do 1. jula.

"Ja sam veoma srećan što niko nije ni tražio, niko nije ni sanjao da izgradimo auto-put do Kraljeva. O tome se čak nije ni pričalo. Pričalo se nekada za auto-put do Čačka, nikad se ništa nije delalo, radilo, ali za Kraljevo se nije čak ni pričalo. Ovo je nova istorija", rekao je Vučić tokom vožnje autobusom novom deonicom.

1/40 Vidi galeriju U petak otvaranje nove deonice Moravskog koridora Foto: RINA

Naglasio je da je od 1945. godine do 2013. urađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a da je ova vlast od tada uradila 651 kilometar, kao i da je još 435 km u izgradnji.