Sutra u 9 časova otvara se najšira saobraćajnica u Srbiji! Auto-put od Čačka do Kraljeva biće besplatan do ovog datuma! Zemlja dobija prvi digitalni 5G auto-put
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na svečanom otvaranju autoputa od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva da će ceo Moravski koridor, sa preostalih 12 kilometara autoputa, biti završen do kraja godine.
Vučić je rekao da će saobraćaj na novoj deonici od Preljine do Adrana krenuti sutra ujutru u 9.00 sati, a da se putarina neće plaćati do 1. jula.
"Ja sam veoma srećan što niko nije ni tražio, niko nije ni sanjao da izgradimo auto-put do Kraljeva. O tome se čak nije ni pričalo. Pričalo se nekada za auto-put do Čačka, nikad se ništa nije delalo, radilo, ali za Kraljevo se nije čak ni pričalo. Ovo je nova istorija", rekao je Vučić tokom vožnje autobusom novom deonicom.
Naglasio je da je od 1945. godine do 2013. urađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a da je ova vlast od tada uradila 651 kilometar, kao i da je još 435 km u izgradnji.
"Što znači negde oko 1.085 kilometara, što će biti gotovo dvostruko više za nekih 15 godina u odnosu na tih 67-68 godina. To pokazuje da su građani Srbije vredno radili u prethodnim godinama, da smo bolje radili nego obično i da smo postigli velike rezultate", rekao je predsednik Vučić.