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U Konjevićima kod Čačka završavaju se poslednje pripreme pred otvaranje nove pristupne saobraćajnice ka autoputu Moravski koridor. Nova veza trebalo bi da rastereti magistralne pravce, smanji gužve i omogući građanima brži izlazak ka Beogradu.

Kako izgledaju poslednje pripreme pred otvaranje, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Gordana Injac - novinar Kurira.

- Nalazimo se u Konjevićima, na pristupnoj petlji odakle će građanima Čačka biti omogućen najbliži pristup autoputu Moravski koridor. Ova saobraćajnica je od posebnog značaja jer rasterećuje magistralne pravce koji su decenijama bili glavni saobraćajni oslonac ovog dela Srbije. Pre svega, rasteretiće Ibarsku magistralu, kao i magistralni put Čačak-Užice, koji je donedavno bio glavni pravac ka Jadranskom primorju. Izgradnjom pristupne saobraćajnice u Konjevićima, Čačani će iz centra grada za svega nekoliko minuta moći da se uključe na autoput Moravski koridor - rekla je Injac.

Manje gužve i brži protok vozila

Činjenica da se grad nalazi na čvorištu dve veoma važne saobraćajnice otvara brojne mogućnosti, a koje su to mogućnosti za jutarnji program Kurir televizije otkrio je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka.

- Ovom saobraćajnicom građani će se direktno priključivati na autoput Moravski koridor i samim tim dobiti izlaz ka Beogradu, dok će se rasteretiti magistralni put koji prolazi kroz Konjeviće do Preljine, odnosno do kružnog toka u Preljini. Neće više biti gužvi kakve smo imali u prethodnom periodu. Zahvaljujem se građanima na strpljenju, jer smo u proteklih nekoliko meseci zaista imali velike zastoje zbog radova na ovoj lokaciji - kaže Milić i dodaje:

Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka Foto: Kurir Televizija

- Uspeli smo kroz pregovore da zadržimo izlaz u Preljini za putnike koji iz Preljine idu ka Beogradu. Sa ovim novim uključenjem na auto-put, Čačak će imati ukupno četiri ulaza na auto-puteve - Miloš Veliki i Moravski koridor - i to će mnogo značiti, jer vreme je novac - za emisiju "Redakcija", zaključio je Milić.

01:52 Vladan Milić za Kurir: "Čačani će iz centra grada za svega nekoliko minuta moći da se uključe na autoput Moravski koridor" Izvor: Kurir televizija

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